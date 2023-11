“Yo prefiero...”: Hans entrega sus motivos para no juntarse con Rubén de ‘Gran Hermano’

Hans Valdés finalmente llegó a Chile tras un accidentado retorno que le impedía estar en nuestro país luego de ser eleminado de Gran Hermano.

Por eso, apenas llegó a suelo nacional, Publimetro pudo conversar con él y preguntarle varios temas de la casa-estudio que hace poco dejó. Entre esas interrogantes, le consultamos cómo fue para él lo que pasó con Rubén Gutiérrez, el ex participante del reality que salió abruptamente del reality tras ser acusado de acoso sexual por Scarlette Gálvez.

Al respecto, el joven fue más que sincero, asegurando que realmente no pudo ni despedirse el ex carabinero, por lo mismo poco sabe de lo que realmente pasó.

“El caso de Rubén fue muy complicado dentro de la casa de Gran Hermano, fue muy incómodo incluso lo que pasó. Supimos que la producción se hizo cargo de eso”, partió comentando el joven oriundo de Constitución.

Aunque se notaba que no podía hablar mucho del tema, Hans recordó que “hubo dos versiones y no sabemos lo que realmente pasó, nosotros sabemos lo mismo que se supo afuera. No puedo decir si pasó esto”.

Fue ahí que le consultamos si pudo hablar con él cuando ocurrió la denuncia de Scarlette, pero Hans contestó que “no, porque cuando pasó lo que pasó, ellos (la producción) lo sacaron, entonces uno no supo nada”.

[ LEE TAMBIÉN: “Siempre vas a estar con miedo”: El consejo de Hans Valdés a Alessia tras infidelidad de Raimundo ]

¿Quiere juntarse con Rubén?

Recién nos enteramos que la señora Mónica Ramos se juntó con Rubén fuera del encierro. Por eso recibió varias críticas en redes sociales, pero ella dice creer en su versión, la cual niega las acusaciones de acoso.

De hecho, Hans también era uno de sus más cercanos dentro de la casa-estudio y quisimos saber si él seguiría los pasos de su amiga, la señora Mónica.

“Yo creo que cuando se calmen más las cosas, que se aclare lo que pasó”, lanzó de entrada sin descartar una futura junta con Gutiérrez.

- ¿Prefieres que él de su versión primero?

- sí.

- Pero ahora se juntó con la señora Mónica...

- Yo prefiero más calmado, que se arreglen las cosas, insistió el joven ante nuestras preguntas.

[ LEE TAMBIÉN: “Todo lo que ha dicho es verdad”: Mónica y Rubén de Gran Hermano se reúnen tras expulsión ]