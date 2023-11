Papá Lulo explica origen de pañoleta y responde a ninguneo de exjugador de GH Argentina

El último eliminado de Gran Hermano, Francisco Arenas, explicó el origen de la tradicional pañoleta que usa en la cabeza y de paso respondió a las críticas que emitió su simil de Gran Hermano Argentina, Walter Santiago, quien lo acusó de copiarle el estilo.

“Decile a este personaje que ser Alfa es un estilo de vida, no se trata de ponerse una bandana en la cabeza, y encima mal colocada que le tapa media oreja”, dijo el polémico participante, conocido como Alfa.

“Hay que hacer un buen nudo para llevar esa bandana. No puede salir diciendo que es Alfa. Desde los 20 años llevo el pañuelo en la cabeza...Todos los que están ahí dentro se tragaron minuto a minuto del argentino”, aseguró.

Debido a esto, Papá Lulo le respondió, en conversación con Publimetro.

Papá Lulo responde a Alfa de GH Argentina

“Yo no te conozco. Te voy a decir que yo trabajé 16 años como camionero y mi primera foto la tengo con pañuelo”, le aclaró el hombre de 61 años.

Además, explicó que usó el pañuelo “psicológico” porque “cuando me metía debajo de la rampla siempre me paraba y me pegaba en la cabeza”.

Producto de ello, señaló que al usar pañuelo le recordaba que andaba con algo en la cabeza y eso lo ayudaba a no levantarse tan rápido, evitando golpearse con la rampla.

Incluso, contó que una vez se rompió la frente y quedó con 12 puntos al golpearse.

“Por eso uso este pañuelo y me acostumbré y los pelaos cuando hace frío, nos abrigamos la pelada. Así que la crítica que tú puedas tener hacia mí, te la entiendo. Si eres un ser humano”.

Finalmente, sin hacerse mayores problemas, le mandó un abrazo, deseándole todos los éxitos.