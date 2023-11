“Te amo, hijo”: Marco pidió perdón a Joselo por su mala actitud tras enterarse de su orientación sexual

Finalmente en “Como la vida misma” padre e hijo se reconciliaron, así se pudo ver en el capítulo emitido este lunes donde Marco (Andrés Velasco) logró reconstruir la relación con Joselo (Max Salgado) de la exitosa teleserie de Mega.

Recordemos que cuando Marco se enteró que Joselo estaba enamorado de Thiago (Francisco Dañobeitía) no pudo asimilarlo, no sabía cómo reaccionar y llegó a decirle “no sé quién eres”.

Por eso el padre, que pasó días sin saber qué hacer y decir, llamó a Joselo para que vaya a su casa, petición a la cual el joven accedió.

“Perdóname, hijo, por favor (...) Yo sé que reaccioné de la peor manera, tenía una imagen de tu vida, con familia, hijos...”, le lanzó de entrada cuando vio a Joselo en frente suyo.

Luego de escucharlo, Joselo no se quedó callado: “¿Tú crees que para mí no ha sido difícil? ¿Has hecho el ejercicio de ponerte en mis zapatos? ¿Sabes lo doloroso que es para alguien escuchar de su propio papá la frase ‘no sé quién eres’?”.

Las sinceras disculpas de Marco

“No sé si soy capaz de imaginar ni la mitad del dolor que te he hecho pasar, hijo. Me siento un monstruo. Hay muchas cosas que yo no entiendo, pero hay una cosa que tengo súper clara: que yo soy Marco Morales, tú eres Joselo Morales, eres mi hijo y vas a ser mi hijo toda la vida”, expresó Marco a su hijo con total sinceridad.

Por último añadió: “Te amo, hijo, pase lo que pase. Por eso estoy pidiéndote perdón”, y selló su declaración dándole un tremendo abrazo a Joselo, el cual se emocionó hasta las lágrimas.