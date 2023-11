“Van a ser muy felices”: mediáticos amigos de Marité Matus y Camilo Huerta celebran la confirmación del matrimonio de la pareja

Una avalancha de parabienes y felicitaciones recibieron Marité Matus y Camilo Huerta luego de anunciar esta semana, y en un programa de espectáculos nacional, que en enero del próximo año contraerán matrimonio.

Mensajes de apoyo que no sólo recibieron de parte de sus seguidores y fanáticos de redes sociales, sino que de varias figuras mediáticas, quienes destacaron lo positivo del enlace entre la empresaria y exesposa de Arturo Vidal con el exintegrante del programa “Yingo”.

Las felicitaciones a Marité Matus y Camilo Huerta

Precisamente en ese espacio juvenil fue donde Huerta conoció a Mario Velasco, el actual animador de “Zona de estrellas”, espacio donde la pareja dio la exclusiva noticia.

“A él lo conozco desde ‘Yingo’ y a ella cuando estaban casados con Arturo (Vidal, que también es amigo suyo). Todo mi apoyo, van a ser muy felices”, indicó Velasco en lun.com, medio de circulación nacional donde aclaró este miércoles que no ha tocado el tema con Vidal.

Marité Matus y Camilo Huerta finalmente llegan al altar: se casan en enero de 2024

“No sé (qué opina Vidal del matrimonio), no lo hablé con él”, puntualizó el rostro de TV+, quien si bien no reveló qué le regalará al futuro matrimonio en su fiesta de enlace, aseguró que será “algo lindo para la casa y que les sirva”.

Junto a Velasco, los parabienes a Matus y Huerta llegaron desde Pamela Díaz y Pamela Leiva, dos amigas de los felices novios. “Me encanta que estén felices”, cuenta la Fiera, en tanto la comediante asegura estar “feliz por ellos, son una familia hermosa”.

“Siempre estaré aquí”: Marité Matus comparte emotivo logro académico de uno de sus hijos en ceremonia donde no estuvo Arturo Vidal

Sábado de deporte de Marité Matus y sus amores: Camilo Huerta entrenó con el pequeño Emiliano

Más elocuente fue el brasileño Bruno Zaretti, quien valoró en lun.com el compromiso de una pareja que en sus tres años de relación sentimental previa a la boda han hecho notar “el amor” mutuo.

“Estoy muy contento por ellos, el amor que se tienen se nota. Oficializar el matrimonio como tal es sólo un pequeño detalle de esta relación que hemos visto. Verlos bien me da mucho gusto, dijo el bailarín, quien puntualizó que “lo que más gusto me da es que Camilo está tranquilo y en una buena relación. Espero que me inviten”.