“Siempre estaré aquí”: Marité Matus comparte emotivo logro académico de uno de sus hijos en ceremonia donde no estuvo Vidal

Marité Matus compartió esta semana en sus redes sociales un emotivo registro de la graduación de kinder del menor de sus hijos, Emiliano, ceremonia a la que no asistió su padre, Arturo Vidal.

Según destaca meganoticias.cl, el motivo de la ausencia del futbolista nacional se debió a que “en el momento de la ceremonia del pequeño se encontraba entrenando en un club de Chicureo”, en contrapartida de la actual pareja de Matus, Camilo Huerta, quien en palabras del medio nacional “sí estuvo en dicho momento”, y “ha demostrado mantener una relación bastante cercana con los hijos de Marité”.

El registro de Marité Matus

En el registro publicado por la expareja de Vidal, la madre del menor evidenció el orgullo y emoción que sintió al ver a su hijo recibiendo su diploma y presentes por su paso a la enseñanza básica.

“Hoy es un día muy especial, un día en el que celebramos tu graduación de kinder. Quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti y de todo lo que has logrado”, inició su publicación la influencer, quien acompañó su extensa reflexión de un corto video de su hijo en la ceremonia.

“Recuerdo cuando te dejé por primera vez en el salón de clases, con tu mochila llena de ilusiones y tus ojitos llenos de lagrimas. Tenías miedo a que te dejara solito. Desde ese día has aprendido tantas cosas, has crecido y te has convertido en un niño valiente y muy inteligente. Tienes una sonrisa radiante y un espíritu juguetón. Has demostrado dedicación y esfuerzo, siempre dispuesto a aprender algo nuevo (me sorprendes)”.

Ivette Vergara entregó su opinión acerca de la disputa entre Marité Matus y Arturo Vidal

Marité Matus borró las stories contra Arturo Vidal y explicó su motivo: “Alonso me lo pidió”

“Estoy emocionada por todo lo que vendrá en tu camino. A medida que avanzas hacia nuevos desafíos, quiero que recuerdes que siempre estaré aquí, apoyándote y amándote incondicionalmente”.

“Eres mi mayor tesoro, mi gran orgullo y mi razón para seguir adelante. Siempre recuerda que en ti hay un mundo lleno de posibilidades y que no hay límites para tus sueños”.

“Hoy celebramos tu graduación de kinder, pero también celebramos el comienzo de una nueva etapa llena de descubrimientos y aprendizajes. Que emoción por ver cómo te conviertes en la mejor versión de ti mismo. Felicidades, mi conchito. ¡Te amo con todo mi corazón!”, concluyó.