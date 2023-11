Guarén sin filtro explica por qué está sola en Tierra Brava: “Pueden ser guapos, pero son todos tontos”

Los romances, affaire o “pinches” están a la hora del día en Tierra Brava. Pamela Díaz ha tenido conflictos amorosos con Jhonatan Mujica y Fabio Agostini; Luis Mateucci tiene una relación bastante particular con Chama, Daniela Castro con Futuro y así...pero Guarén se mantiene sola, sola y sola, hasta el momento.

Al respecto, contó a Publimetro un comentario que le hizo Angélica Sepúlveda, que dio pie a una particular reflexión.

“Dijo que yo me enganchaba para estar acá, dijo ‘qué pena con las mujeres que entran a este reality para brillar a través de un hombre’. Y yo, ¿qué hombre? Si no me ha agarrado a nadie. No he estado con nadie, no me interesa ningún weón”, dijo Valentina.

Pero no quedó ahí: “Y lo he dicho directamente, que no me interesa ninguno, porque pueden ser guapos, pero son todos tontos. No hay ninguno que me llame la atención y tampoco voy a estar con alguien para satisfacer al público”.