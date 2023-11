“Tú estás aquí por tu amiga, la Fran Maira”: Guarén asegura que Angélica Sepúlveda llegó a Tierra Brava a “puro pelear”

Durante esta semana en los capítulos de Tierra Brava se han podido ver varios encontrones entre los participantes, donde casi siempre está Angélica Sepúlveda. De hecho, muchos cibernautas han empatizado con la “Fierecilla de Yungay”, ya que acusan hostigamiento, como por ejemplo, de Pamela Díaz.

Pero así las cosas, de igual manera Publimetro quiere conocer la opinión del resto de la casa hacienda con respecto a Angélica. Guarén, aseguró que no le importa su compañera, “yo no sabía quién era Angélica, porque cuando ella estaba saliendo de su reality, yo recién estaba entrando al colegio. El día antes de que entrara, yo estaba hablando con Longton y él me dijo sobre la Chucky, que él quedó muy afectado por una pelea que tuvo con ella, que se lo había hecho mierda. Entonces pensé que debía ser brígida esta mujer, que todo el mundo le tenía miedo en la casa”.

“Y llega al día siguiente. Y en la cocina, cuando la estaban recibiendo, me dice ‘¿Y tú quién eres? ¿Eres nueva?’ Y le dije: ‘No, vienes desde afuera, te sabes el reality completo, no te voy a pescar ahora’ y me fui. Después en la noche hubo una pelea con la Chama y Luis, me voy a la cocina y dije ‘No sé por qué estoy metida en esta hueá, no sé qué hago acá' y la Angélica me dice ‘Tú estás aquí por tu amiga, la Fran Maira’. Y supuestamente ella no sabía quién era yo, entonces ahora sabe perfecto quién soy”, explicó la joven blonda.

“La agarró conmigo”

Guarén dice que la “Fierecilla” de la nada “la agarró conmigo al día siguiente cuando llegó el capataz y dice que ‘la lauchita no hace nada, ni afuera ni adentro’ Y dije ‘esta hueona viene a pelear’, porque se hizo una idea de afuera de quién soy. Perfectamente podría ser su hija y la agarra con alguien que ni siquiera le estaba haciendo pelear. Y le dije, bueno, entretenido2.

“Yo le busqué la pelea en la cocina porque me tocaba hacerla a mí y ella la hizo, y le dije ‘Angélica, me hiciste la cocina, gracias, me hiciste todo mi trabajo’, y me empezó a gritar. Y en el Cara a cara dijo que venía directamente a nominar a Valentina. Se supone que era una mujer que sabía pelear, pero eso no es de buena peleadora, no tiene razones para pelear conmigo, pero no es alguien que me caiga mal porque no me conoce. Tan peleadora que era, por lo que me vendió Longton, y al final no era. Entonces no me cae mal. De hecho, me cae bien. Quiero seguir conociendo a la señorita Angélica. Aparte, claramente la va a agarrar conmigo porque la Pamela igual le busca pelea, pero no engancha, es como que le tuviera miedo. Prefiere meterse con alguien que no sea de su talla… y en ese ámbito también la encuentro cobarde”, terminó.