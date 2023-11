Angélica Sepúlveda anticipó fuerte discusión con Botota Fox: “Es uno de los participantes más agresivos dentro del reality”

Angélica Sepúlveda, la ex participante de Tierra Brava que abandonó el encierro acusando maltrato animal y agresiones físicas, continúa dando que hablar. Y es que, la oriunda de Yungay, continúa apareciendo en las emisiones del reality de C13 debido al desfase de este.

Al respecto, una usuaria le señaló lo sorprendida que estaba por el nivel de violencia mostrado en el último capítulo de Tierra Brava. En específico, se refirió al bullying sufrido por Sepúlveda, tras enfrentarse a Pamela Díaz, ocasión en que otros participantes aprovecharon para burlarse.

“Hola, no puedo dejar pasar lo que vi ayer. Violencia es violencia en muchos aspectos, física, verbal, emocional y hasta el silencio… Botota se quejó, le dolió, le dio pena que le hicieran esa broma, lloró y recordó el bullying sufrido cuando niño y las burlas y risas que generó aquello”, partió declarando la usuaria, para luego añadir que Botota “no aprendió. Minutos antes se burlaba y reía de Angélica junto con los demás (ahí no recordó nada) y siguió”, aún cuando vivió en carne propia el sentimiento de bullying.

“No hagas lo que no quieres que te hagan. Y como siempre, no me sorprendió tu actitud, Angélica. No les diste el gusto, así reacciona una persona que sabe lo que es”, concluyó la seguidora.

La “fierecilla” aprovechó el comentario para adelantar detalles de una fuerte pelea que habría tenido con Botota, pero que aún no se ha visto en pantalla. “Puedo asegurar que Botota es uno de los participantes más agresivos dentro del reality, yo quedé consternada de muchos episodios que viví y también vi”, partió declarando la ex 1810.

“No puedo adelantar nada, pero ya verás en unos capítulos más cómo se burla de la tristeza y dolor más grande que he sufrido en la vida”, sostuvo.

Finalmente, Sepúlveda señaló que espera que en la emisión del programa se muestre la discusión “tal cual” fue, “de lo contrario, tendré que yo contar lo que me gritaba”, cerró la “fierecilla”.