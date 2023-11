Luis Mateucci ahora sí que lo dijo todo sobre Daniela Aránguiz y Chama: “Soy coqueto, bravo, pero de ahí a irme con otra mina y cag…, no”

Quedan pocos días para el ingreso de Daniela Aránguiz a Tierra Brava, pero Luis Mateucci no lo sabe. Aunque sí le consultaron lo que pasaría con él si su expolola entrara al reality, esto por su relación con Chama.

“Es que es otra cosa, yo por la Daniela tengo cariño, amor, otras cosas. No me pueden comparar una cosa con otra (…) Yo soy coqueto y soy bravo, pero de ahí a irme con otra mina y cag…, no. Lo que pasa es que encontré en la Chama un partner”, explicó.

Además, definió su relación con Aránguiz. “Es como cuando uno tiene 18 años y está con la primera novia, la del colegio, como le pasó a Messi, que no la suelta. Yo encontré en Daniela eso, lo que buscaba a los 18. Ella es eso, siempre piensa en el otro, y me hizo aprender a pensar en ella”, admitió el trasandino.