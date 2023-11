“Mala onda con tu género”: Nicole Block criticó a Angélica Sepúlveda tras opinar de algunas mujeres de ‘Tierra Brava’

En un verdadero huracán se ha convertido Angélica Sepúlveda en el encierro de Tierra Brava, a la múltiples peleas que ha tenido en la hacienda peruana donde se graba el reality, ahora suma un nuevo altercado con la actriz Nicole Block.

Todo sucedió tras la fuerte discusión entre la Chama, Fabio Agostini y Luis Mateucci, en donde la ‘Fierecilla de Yungay’ no ocultó su honesta opinión sobre la actitud del español.

Fue en ese momento que Nicola llamó a Angélica para hablar en privado con ella y le dijo: “Te iba a decir lo que pasó entre Fabio y la Chama. Sí, él se equivocó, fue déspota con ella… “.

Además, le confesó que tenía “sentimientos encontrados. Por un lado, yo sé que Fabio puede ser especial, un poco narcisista, pero lo he aprendido a conocer y me cae bien y me gusta, punto”.

De todas maneras, la joven le reprochó sus palabras a Angélica. “Dijiste algo súper feo, que las chicas que están con pareja están buscando pantalla y eso me pareció mala onda con tu género también. Porque si a mí me gusta alguien, y me lo quiero agarrar, es válido”.

Como era de esperar, Angélica no se quedó callada y le lanzó una contundente respuesta. “Aquí cada una puede hacer lo que quiera, tú puedes meterte con 20 hombres si quieres, y yo puedo dar la opinión que quiera, no te estoy juzgando a ti”, le respondió a Nicole, tal como consigna Página 7.

“Te lo tomaste a mal”

“¿Y tú crees que las chicas que están con pareja están buscando pantalla?”, le preguntó Nicole a Angélica.

“Algunas sí, algunas no”, contestó la Fierecilla, agregando que “eso a ti no te importa, yo a ti no te conozco, no tengo por qué contarte mis apreciaciones. Que te guste quien quieras, me da lo mismo”.

Pero Nicole insistió y le hizo ver por qué le molestaron las palabras de Sepúlveda. “Ayer igual lo pusiste como tema… hablaste mal. Lo dijiste 5 veces, fue como… Sentí que fue un poco agresivo, y estaba con jaqueca y no dije nada”, expresó.

“Te lo tomaste mal. No tiene nada que ver contigo. Eso es, no es más”, finalizó Angélica.