“Me la voy a jugar”: Raimundo Cerda reveló cómo sigue su relación con Alessia tras infidelidad

El exparticipante de “Gran Hermano”, Raimundo Cerda estuvo como invitado en el podcast de Eva Gómez, en donde se refirió a su relación con Alessia Traverso y el episodio de infidelidad con Cass Zamorano.

Durante la conversación, la animadora le preguntó al ingeniero: “Hablemos de esa noche, ¿tú crees que te ganó el chico reality por sobre el Rai?”.

“No quiero justificar mis acciones, pero sí pasaron cosas ese día que se me salieron un poco de las manos y que me llevaron, al final, a que pasara esto”, aclaró de entrada.

“Tuve que ir al programa en vivo para comentar lo que pasó, me expusieron totalmente y yo lo hice por el cariño que le tengo Alessia, más allá que limpiar mi imagen; porque no nada que limpiar. Lo que hice ya pasó, ya está, pero sentía que le debía unas disculpas a ella porque los dos estamos en la opinión pública”, explicó el exchico reality.

Esto, porque si bien “no estábamos pololeando formalmente, sí había un vínculo y ella se pudo sentir pasada a llevar”, aseguró.

Sobre por qué decidió exponerse en el espacio nocturno del reality, Raimundo comentó que fue por “su valor como hombre” y que no fue con la intención de “tratar de justificarme tanto, sino que se me dio para empezar a conversar. Estuve con los panelistas diciéndome todo tipo de cosas y en una posición de que debía defender lo que pasó, pero sin entrar en detalles”.

“El que explica se complica, dice el dicho”, le comentó Eva Gómez.

¿En qué está su relación con Alessia?

Tras escuchar las declaraciones de Cerda, la exparticipante de “Tierra Brava” le consultó sí es que Alessia perdonó la traición.

“Estamos conversando, apenas salí yo le dije estamos viviendo una vida totalmente nueva y que no nos apuremos con nada”, fueron las palabras que le comentó Raimundo a Alessia tras ser eliminados del encierro del CHV.

Por su parte, Eva Gómez empatizó con la joven de 22 años y comentó que si estuviera en su lugar se hubiese sentido súper mal, pero que las circunstancias eran complicadas puesto que venían de un reality.

“Ustedes son unas personas muy jóvenes que se conocieron en un reality, que trataron de seguir afuera algo que sintieron adentro... Tengo entendido que hasta el día de hoy son amigos, se escriben y que tienen una buena relación, y están tratando que esa relación pueda ser algo más, que podría ser que no, pero podría ser que sí. Pero al final del día Alessia no tiene ningún problema contigo”, le comentó.

Por su parte, Raimundo comentó que respetará la decisión de su expareja: “Yo acepto lo que pasó y le doy su tiempo para que analice las cosas, y si ella se sintió muy decepcionada y quiere alejarse, la entiendo completamente. Pero sí me la voy a jugar porque no era lo quería hacer en ese minuto, se me salió de la manos”.

Finalmente, Raimundo admitió que “la vendí completamente y por eso fueron mis ganas de ir a pedir disculpas, por ella”, cerró.