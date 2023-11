“Por más que me haga cirugías mi cara no va a volver a estar igual”: Romina Sáez reveló que estuvo al borde de la muerte tras ser víctima de golpiza

La exchica Mekano, Romina Saéz, estuvo como invitada en el programa “Podemos Hablar”, en donde reveló detalles de cómo ha cambiado su vida tras estar al borde la muerte.

Cabe recordar que la abogada fue víctima de una golpiza de parte de su arrendatario luego de ir a cobrarle el pago mensual.

Sobre esto, Romina contó que se encuentra “con operaciones y muchas cosas pendientes” y que todavía “la justicia no llega” con respecto a este caso.

“Estoy muy decepcionada de la justicia. Esto se encuentra en una querella criminal de homicidio frustrado. Tengo unos muy buenos abogados, gracias a dios y a mi madre que puedo costearlos. La justicia para la víctima hay que costearla, no como en otros países. Ha sido muy lento el proceso y para mí deja mucho que desear, porque solamente quieren cerrar las causas”, reveló.

Con respecto a la situación del agresor, Sáez contó que él sigue “ahí, poniendo música, dedicándose a cualquier tontera nomás, haciendo su vida como él la quiere hacer y yo siento mi vida totalmente paralizada”.

Finalmente, Romina aseguró que este traumático episodio fue “un vuelco en el que nunca volveré a ser la misma, lo he dicho yo, lo han dicho mis médicos, y en todo aspecto. Yo, por más que me haga muchas cirugías mi cara no va a volver a estar igual”.