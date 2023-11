“Yo creo que a cualquier mujer”: Adriana Barrientos revela el motivo que habría gatillado la separación entre Coté López y Luis Jiménez

Adriana Barrientos aportó anoche, en el programa de farándula “Zona de estrellas”, mayores antecedentes respecto de los verdaderos motivos que habría tenido Coté López y Luis Jiménez para anunciar su separación matrimonial en redes sociales.

Enfatizando de plano que el distanciamiento entre la pareja no se debió a temas de infidelidad, ya que “nunca he visto o he sabido que hayan tenido ese tipo de problemas”, la mediática panelista del espacio de Zona Latina aseguró que el distanciamiento del matrimonio se habría originado por una decisión que “habría tomado” el retirado futbolista, y que no fue del gusto de Coté.

El éxito de Coté López

Desde su llegada al país, relató Barrientos, a Coté se le abrieron las puertas a negocios que le sirvieron para distanciarse de la imagen de su marido, y que con el paso de los años la fueron consolidando como una marca propia en negocios vinculados al área de la moda y belleza.

“¿Se acuerdan cuando ellos llegaron a vivir a Chile? La Coté fue reclutada por la marca de cosméticos súper famosa Mac, en ese minuto la gerenta de esa empresa ve un tremendo potencial en la Coté y se convierte en uno de los rostros más importantes de esa línea”, inició la mediática.

“En ese momento le surge (como idea), muy inteligentemente a la Coté, junto con la persona de Mac, que es Macarena Badilla, que ella debería hacer su propia línea de cosméticos”, prosiguió su relato Adriana, quien enfatizó que a partir de ese momento, la imagen de López empezó a consolidarse con luces propias, claro, a partir de la asesoría que le ofreció Badilla.

¿Qué pasa acá?: Gissella Gallardo y Luis Jiménez subieron la misma curiosa declaración en medio de separación del exfutbolista

“Con ella, la Coté empieza a crecer como empresaria y se separó de la imagen de su marido. Se independizó económicamente, lanzó su marca y se convirtió en la sucesora de (Cecilia) Bolocco. Pero, siempre ella impulsada por quien la impulsó a esto que fue Macarena Badilla, con quien trabajó”, agregó.

El quiebre entre Coté López y Jiménez

Tras ese introducción, Barrientos expuso en el programa farandulero que una reformulación en sus negocios fue la que finalmente gatilló el distanciamiento de la pareja.

“Hace un tiempo atrás, se hizo una reformulación dentro de los negocios de la Coté en si, tiene varios, tiene otras marcas más. Bueno, el asunto es que ella trabajaba de la mano de Macarena Badilla. De hecho, la Maca se fue de la marca Mac Cosméticos, que era la grande, y empezó a trabajar con la Coté. Y hace un tiempo atrás Luis metió mano, en la empresa que construyó la Cote, con su esfuerzo, con su imagen, con su sacrificio, y ha decidido sacar de la empresa a Macarena Badilla, que era la mano derecha de la Coté”, confidenció Adriana.

A esas alturas, y dado el impacto que generaron sus declaraciones en el espacio, la modelo aclaró el origen de dicha información.

“Hasta donde yo entiendo, más allá no sé chiquillos, esto va todo en torno a la especulación. Si cometo un error, no me vaya a matar la Coté tampoco. Pero hasta donde yo entiendo, esto no le habría parecido a la Coté, y yo creo que a cualquier mujer que está emprendiendo, que tiene su brazo derecho, no quieren que se metan en sus negocios, y el marido como es marido, fue a tomar una determinación, no hubo vuelta atrás en esto, y entiendo que desde ese minuto comenzó el quiebre”, finalizó.

