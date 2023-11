JC Rodríguez y las consecuencias de su accidente vehicular en Santa Juana: “Nuestra vida no siempre está en manos de nosotros”

Aún con fuertes dolores de espalda, y la impresión latente que le dejó el ser protagonista de un inesperado accidente de tránsito en el sur del país, Julio César Rodríguez relató este domingo, y en detalle, lo que fue el choque que sufrió antes de animar un evento en la localidad de Santa Juana, en Concepción.

Si bien afirmó que las consecuencias del impacto que sufrió no fueron severas, el rostro de Chilevisión ha debido acompañarse de analgésicos recetados por los médicos que lo atendieron de urgencia en el sur para soportar los fuertes dolores de espalda que le pronosticaron los galenos.

El accidente de tránsito de JC

“Me fue a buscar al hotel una productora del evento en su vehículo particular. Ella me dijo que me sentara atrás, pero sentí que tenía que irme adelante con ella para ir conversando. Cuando íbamos llegando, ella hizo una vuelta para doblar, vio al primer auto pero no vio al segundo, que nos impactó súper fuerte en las puertas traseras del vehículo”, inició su conversación en lun.com el periodista.

“Puros dolores, pero la verdad es que cada día me duele más. El doctor me dijo que me iba a doler más el sábado y el domingo. Con los analgésicos que me inyectaron anduve bien, pero hoy (sábado) me empezó a doler más la espalda. Me voy a hacer exámenes la próxima semana”, avisó el conductor, quien para satisfacción de sus fanáticos en el sur del país, finalmente, y luego del accidente, logró animar el evento.

Terapia de shock para revivir ‘Contigo en la mañana’: Aseguran que se acaba la dupla de animadores tras perder sintonía

“Por suerte tuve tiempo para recuperarme y animar el evento en Santa Juana. Quedé muy mareado durante una hora más o menos. Tomé analgésicos y habían paramédicos en el recinto, así que me vieron la columna. Esto ocurrió a diez metros del lugar, así que entré altiro y me atendieron, me tomaron la presión y me estuvieron chequeando cada 20 minutos. Como a la hora y media, ya estaba bien y animé el evento que salió súper bueno”, puntualizó.

Aunque lo aconsejable era que en su regreso a la capital tomara reposo, el comunicador llegó de regreso a Santiago para asumir sus responsabilidades en CHV y radio Biobío. Algo que, relató, casi le pasó la cuenta.

El llanto de Julio César Rodríguez en capítulo de eliminación de Gran Hermano: “Me hicieron mierda los medios o los funadores...”

“Tenía molestia en una muñeca, me dolía la parte alta de la espalda y el cuello, pero andaba con los analgésicos. Con lo que estaba tomando, me sentí bien cuando hice el matinal, pero en la tarde cuando estaba en radio Biobío, ya me empezó a doler más”, señaló Jotacé, a quien el fortuito accidente vehicular le dejó una reflexión que a muchas personas les llega una vez que son protagonistas de eventos que podrían costarle sus vidas.

“Lo que me deja de reflexión es que la vida es súper frágil, uno puede en un minuto morirse y quizás el titular podría haber sido otro. Nosotros siempre andamos viajando en autos que conducen otras personas, tomamos muchos vuelos, y así (...) nuestra vida no siempre está en manos de nosotros. Lo bueno es que no pasó nada, solamente quedé adolorido”, finalizó.

Julio César Rodríguez furia tras conocer designación como notaria de la hermana de diputado Leiva: “Hay gente capacitada que nunca llegó”

Julio César Rodríguez lanzó palo a “Tierra Brava” por semanas de desfase tras conflicto en vivo en “Gran Hermano”