Berta Lasala y Pancha Merino se alejaron por 3 años por culpa de broma de Daniel Alcaíno: “Lo digo o no lo digo...”

Berta Lasala y Francisca Merino revelaron los motivos de una prolongada enemistad en el último episodio de La Cabaña, transmitido por Mega y conducido por Karen Doggenweiler. Según ellas mismas contaron, la tensión entre las dos surgió a raíz de una broma de Yerko Puchento, el personaje de Daniel Alcaíno, expareja de Lasala, que desató una separación de tres años.

Durante una dinámica de juego, Doggenweiler señaló el conflicto entre Lasala y Merino, generando el inicio de la revelación. Berta explicó que el distanciamiento se originó cuando Pancha malinterpretó una broma de Daniel Alcaíno, quien encarna a Yerko Puchento.

“Recién empezaba con Daniel, era como un secreto a voces, pero nadie sabía. Entonces, esta mujer va al programa de él y ella piensa que él le va a decir algo”, relató Berta. Según Lasala, Merino creyó que Alcaíno revelaría detalles comprometedores sobre su vida personal.

“La Pancha pensó que Daniel le iba a decir algo y le dice ‘tú no digas nada, porque le voy a decir a todo el mundo con quien andas, porque yo sé perfectamente quién es tu pareja’”, relató Berta.

Merino, tomando la palabra, recordó el incidente en el extinto programa de Canal 13, Vértigo. “Me ve y me dice ‘ay la novia’, como había terminado con mi expololo y yo quería casarme. Y yo voy, me pongo el vestido blanco y dice esto. Yo casi me muero. Tres años peleadas”, compartió Francisca.

Según reveló Lasala, fue Pancha Merino quien se acercó para buscar la reconciliación. “Un día ella dio el paso y le dije ‘amiga, si nunca estuve enojada contigo, era en broma’”, señaló, cerrando así el conflicto que las mantuvo alejadas por tres años.