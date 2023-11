Pancha Merino lloró al recordar millonaria estafa que sufrió: “Me truncaron mi felicidad”

En una nueva emisión de “La Cabaña”, el nuevo programa de Mega, Pancha Merino reveló detalles desgarradores sobre la millonaria estafa que sufrió, episodio que marcó un antes y un después en su vida. La actriz, visiblemente afectada, compartió cómo este oscuro pasaje de su vida impactó su conexión con sus hijos.

“Yo figuraba con una guagua de tres meses, un día me llaman del banco que me van a rematar la casa porque tengo una deuda de 400 millones de pesos”, partió contando la actriz. Este golpe financiero provenía del mejor amigo y socio de su exmarido y padre de sus hijos.

La actriz describió el difícil proceso legal que enfrentó: “Yo los demandé (...) falsificaron mi firma. Mi exmarido deshecho, un problema familiar porque también él involucró a su padre. Voy yo y le ruego a este tipo, que era el padrino de mi hijo”.

“¿Sabes lo que descubrí? Lo peor es mostrarle a tus enemigos tu debilidad, porque él vio que yo no tenía a nadie. Me mandó a sacar el auto en el supermercado (...) tuve que sacar el coche de mi guagua, la silla”, continuó contando.

La estafa dejó secuelas emocionales profundas en su vida, según ella misma relató: “Me llenó mucho de odio, me enfermó. Y he tenido que ir sanándome. (Mi exmarido) era una víctima. Yo estaba muy mal, yo no entendía que mis amigos cercanos me hicieran esta cuestión”.

“Yo quedé sin auto, con Dicom, con mi cuenta corriente en cero, con una guagua de cuatro meses”, subrayó, conmoviendo a todos los presentes, que escuchaban su relato atentamente.

Además, la actriz reveló cómo esto afectó la crianza de sus hijos, destacando que a su hija Chloe no pudo darle pecho. “Eso es lo que siento que me truncaron mi felicidad, mi capacidad de ser feliz con mis niños”, expresó.

Pancha compartió la reacción de su hija, quien a veces le reprocha el distanciamiento que tuvo de ella: “mi hija del medio a veces anda súper alejada de mí y me dice ‘¿qué me decí’ tú, si me dejaste botada un año y medio?’. Porque yo estuve con depre, estaba en otra, llena de ira y tomando abogados que me hablaban cosas que yo no entendía, echándole la culpa a mi exmarido, querellándome contra él”, admitió.

Finalmente, la presentadora de televisión añadió que conforme pasó el tiempo reflexionó y comenzó a sanar, lo que la llevó a una comprensión más amplia de la situación: “Pero ahora con el tiempo siento que no fuimos los únicos y eso también me ayudó a perdonarlo a él, al padre de mis hijos”, cerró.

