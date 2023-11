“Corta el show, no seas una niña”: Cony tuvo un tenso enfrentamiento con Vivi tras ser salvada en “Gran Hermano”

“Gran Hermano” está a solamente unos días de la final, sin embargo, los problemas continúan al interior del encierro de Chilevisión. En esta oportunidad, Constanza y Viviana protagonizaron una intensa pelea tras la sorpresiva salvación de Scarlette Gálvez.

Todo comenzó luego de la ceremonia de premiación a los mejores momentos que han ocurrido dentro de la casa más famosa del mundo, en donde la profesora de educación física le intentó explicar a la bailarina los dichos de Scarlette, aunque no resultó como esperaba.

Tras este momento, Viviana se fue a la habitación bastante afectada y se largó a llorar en su cama junto con Skar y Scarlette. Segundos más tarde, entró Constanza a increparla por su reacción.

“Vivi, deja de hacer show, de verdad, me estay haciendo a mí parecer como una mierda cuando a ti te salvaron, así que corta el show, no seas una niña, sé adulta”, le dijo Cony a Viviana.

“Yo soy una mujer adulta, estoy hablando como una adulta (...) No hagas este show de hacerme parecer a mí como que soy terrible por haberte dicho algo que yo siento”.

“No estoy haciendo show”, respondió Viviana, a lo que Cony le dijo: “Entonces, ¿por qué te pones a llorar?”.

“Porque me duele que pongas en duda lo que yo siento por ti”, le comentó con sinceridad la profesora.

Cony pide más empatía

“Sé un poco más empática y adulta. Yo estoy adentro de este y no tengo idea de nada (...) mi cabeza está vuelta loca, entiende. Aquí, adentro, nada para mí es seguro”, fueron algunas palabras de Capelli, quien insistió en que Vivi no entendía su posición y asegurando que solamente se estaba haciendo la víctima para hacerla parecer “dura”.

“Te haces como la niña pobrecita. No lo hagas conmigo, porque conmigo eso no resulta. Esto es un juego y empieza a entenderme porque yo no tengo pichula idea de lo que está pasando afuera”, agregó enojada.

Finalmente, Constanza se calmó y dejó explicar a Vivi el motivo de su angustia, explicándole que en ningún momento se acercó a ella por estrategia.