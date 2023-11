“Cuando llegue ese momento”: La curiosa solicitud de ‘La Pincoya’ para dejar el encierro de ‘Gran Hermano’

En el último capítulo de Gran Hermano, Jennifer Galvarini, más conocida como la Pincoya, estuvo conversando acerca de su posible eliminación del programa y en por lo mismo realizó una curiosa petición en caso de dejar la casa-estudio ubicada en Argentina.

Enfrentada a esa posibilidad, antes de conocer quién era la persona menos votada, la chilota habló con los animadores en vivo y lanzó su solicitud.

“Me da nervio, lo he comentado, no por los haters o lo que va a pasar afuera. Lo que me da nervio, sea ahora o la otra semana, es el encuentro que voy a tener con mi hijo. Eso me emociona”, dijo Pincoya un poco antes de saber que Skar tendría que abandonar el reality.

“Trato de no pensar… cuando llegue ese momento, voy a llorar caleta por todo lo que no lloré en estos 6 meses. Creo que me voy a trastornar”, pensó.

Fue ahí que confesó que había ido al confesionario para pedirle mascarillas a Gran Hermano. “No es por miedo de ocultarme y que la gente me vea”, explicó, según consigna Página 7.

“Las pedí porque acá uno de los compañeros dijo que, cuando salgamos, es muy probable que nos resfriemos. Yo dije ‘es verdad, no me he resfriado’. Y cuando llegue el momento, pedí mascarillas”, contó.

La entendieron

“Solo un TENS (técnico en enfermería) puede pensar en eso, Jennifer, y tienes toda la razón, porque ustedes han estado en una burbuja”, comentó Diana Bolocco desde el estudio.

Además, agregó que “casi no han recibido visitas, no conocen a la gente de la producción y hay que tomar esa precaución para que no te vayas a resfriar”.

“Cuando me vean con mascarilla, ojalá que no piense la gente que me hago la pulenta. Es porque quiero estar bien para abrazar a mi hijo. Obviamente, a mi marido igual le voy a dar un beso, pero todo esto es por mi hijito”, recalcó la mujer de Chiloé.

“Eso me tiene nerviosa y la gente lo sabe. Cuando estoy sola, converso con el hombre, que el mayor nervio que tengo es encontrarme con mi hijo”, dijo bien emocionada.

“Yo creo que a todos los que seguimos el programa nos provoca mucho nervio ese momento, porque sabemos que es lo que han estado esperando durante tanto tiempo. Y va a suceder pronto, muy pronto”, finalizó la animadora del programa reality.