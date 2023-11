“Le estaba regalando un pase gol”: Max Cabezón explicó supuesto bullying de Pamela Díaz a Angélica Sepúlveda

El último eliminado de Tierra Brava, Max Cabezón reflexionó respecto al rol de Pamela Díaz al interior del reality, reconociendo que es la reina indiscutida del encierro. Incluso, la defendió de las críticas que ha recibido por molestar a Angélica Sepúlveda.

“La Pamela es como la reina de Tierra Brava. Una persona que supo súper bien cómo hacer contenido, buscar conflictos y situaciones para que el reality diera que hablar. Tenía una noción de situaciones muy aguda, como que sabía todo lo que estaba pasando”, reveló el exMasterChef a Publimetro.

Por lo mismo, respecto a las críticas de bullying que recibió en su contra en redes sociales, por molestar a Angélica Sepúlveda, la defendió con uñas y dientes, señalando que era una oportunidad para La Fierecilla de Yungay de lucirse en pantalla.

“Yo siento, honestamente, que Pamela le estaba dando en bandeja contenido para que ella reaccionara. Desaprovechó la oportunidad, Pamela estaba jugando, le estaba dando en bandeja un momento para decir ‘yapo Angélica, la Fierecilla’ con la Fiera’”, explicó.

Finalmente, recalcó que “le estaba regalando un pase gol para hacer un conflicto y ella no enganchó. Era su oportunidad (y la perdió)”, sentenció.

Max regresó con new look

Con un look renovado. Así regresó Max Cabezón a Chile, tras ser el último eliminado de Tierra Brava. Si bien, fue hace semanas que dejó la casona en Perú, fue en el capítulo que emitió Canal 13 la noche del lunes, que el exMasterChef se despidió de sus compañeros.

“El amarillo estaba medio desteñido, así que tuve que ponerme la tintura, el camuflaje”, contó respecto a su nuevo color de pelo, totalmente oscuro.

“Yo cambio harto de look. He tenido el pelo largo, corto. Teñido, negro. Me gusta cambiar de look”, reconoce. Pero. respecto a cuál de todos ellos prefieren las “fun”, sabe que el amarillo no fue el favorito, sino que más bien el aspecto que tenía cuando se hizo conocido en el programa culinario Masterchef, donde terminó en segundo lugar.

“Es una estadística muy interesante. En general, lo prefieren así, muy oscurito. Cortito, medio rapado a los lados, ese es el que más gusta”, dijo respecto a su actual corte de pelo.

Respecto al amarillo, sinceró que “tuvo un par de fan, pero no fue un bestseller”.

Caso contrario, el cabello largo es el que se lleva todos los premios, de manera indiscutida.

“El pelo largo, es el favorito de todos los tiempos, pero cuesta tanto tener el pelo largo, cuesta muchos años”, lamentó nostálgico.