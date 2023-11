“Me encantó la idea de probar algo nuevo”: Rayén Araya asegura que con su nuevo look rubio “me siento más empoderada”

La periodista y figura de Canal 13, Rayén Araya, sorprendió esta semana a sus seguidores de redes sociales gracias a un inesperado cambio de look con el cual dejó definitivamente en el pasado su habitual imagen.

Un decolorado de su cabellera, que por estos días días luce un incipiente color blondo, y del que la comunicadora asegura la hace sentir “más empoderada”, según testimonió en su cuenta oficial de Instagram y en conversación con lun.com.

El nuevo look de Rayén Araya

“Mi pelo rubio salió en el diario. Es divertido atreverse a cambiar de look, ir probando y que nuestra imagen comunique lo que queramos (...) y eso va variando en cada momento de la vida. Así que termino el año rubia y bien empoderada”, escribió este martes Rayén en la red social, quien aclaró -no sólo su pelo- los motivos de su deslumbrante y novel estilo dorado en el medio de circulación nacional.

“Me encantó la idea de probar algo nuevo y un poco más atrevido. dejarlo un poco más claro fue parte de la búsqueda. Es un proceso que debe hacerse de a poco y lo logramos justo para brillar con harta luz para las fiestas de fin de año”, indicó la figura del canal privado.

“Como todo cabello decolorado requiere harto cuidado. Me aplico máscaras todas las semanas, cuando voy a la peluquería me hago masajes profesionales, sobre todo cuando recién me decoloro. Recorto las puntas al menos cada tres meses”, agregó Araya, quien espera lucir su blonda cabellera en medio de luminoso sol de verano.

“Quien sabe si mantengo el tono durante las vacaciones, todo depende, aunque creo que sí. En la época veraniega encuentro que el cabello más claro se luce muchísimo, ilumina más y va acorde a la temporada. Manteniendo los cuidados no debería ser una complicación”, dice Rayén, quien explica que los retoques de su cabello los hace “más o menos cada 25 días. Eso varía, pero mínimo una vez al mes”.

“Me siento estupenda y cómoda, porque cada vez que voy a la peluquería vamos logrando un rubio más lindo. A mí me da mucha cosa, pero mi estilista (Verónica Rebolledo) me tiene en la rubiedad, jajajá. Hay que tener paciencia y dedicación al momento de decidir un cambio de look. Siento que lo hemos ido logrando de maravilla y me encanta”, agrega.

“Es cierto que las mujeres cuando nos proponemos tener éxito, lo tenemos. Aunque reconozco que rubia me siento más empoderada, jajajá. Pero podemos tener éxito con cualquier color de pelo. La clave está en lograr sentirse poderosa”, finaliza.

