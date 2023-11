“Me gustas, me tienes hasta el p...”: la “romántica” frase que le escribió en la tierra Arturo Longton a Shirley

Este lunes se pudo ver la doble eliminación en Tierra Brava, donde partieron una herida Shirley Arica y Max Cabezón. La participante peruana no pudo seguir participando debido a un fuerte golpe que se dio con un fierro en la nariz.

Y su salida dejó varios corazones rotos: Miguelito llorando, Max en la incertidumbre y un Arturo Longton aliviado, porque la tentación ya no estaría a su lado.

“Arturo cuando ingresó no me llamó la atención, yo vine al reality para trabajar y competir, no estaba en mis intenciones enamorarme de nadie. De hecho, yo decía que si me gustaba un chico iba a mirar para el lado. Cuando yo me involucro sentimentalmente pierdo la pista, así que prefiero estar sola. De él pensé que se cree la cagada, lo máximo, entonces nada que ver”, dijo Shirley respecto a la primera impresión que tuvo del “leyenda”.

Agregó que con el paso de los días “lo conocí y me di cuenta de que no era lo que aparentaba, era un chico súper dulce, con un corazón enorme, me cae súper bien. Y la conversación se fue dando. Para mí, era como el chico del colegio que te gusta pero no puede ser. Cuando me miraba me ponía nerviosa, me ponía tonta, entonces me di cuenta de que me gusta, pero yo no sabía nada de su situación, no me atrevía a preguntárselo. Sólo pasábamos horas conversando, porque yo antes apenas se hacía de noche quería acostarme a dormir, y cuando llegó empecé a trasnochar, horas hablando con él hasta que los ojos se me caían. Después me contó que estaba casado, le pregunté a Pamela qué onda y ella me contó, pero sin mayor detalle. Entonces, me puse a pensar que puede que esté casado, pero no esté con ella, yo también he estado casada, pero separada”.

Un romántico Longton

“Hasta que llegó un momento en que él me sacó de la casa y me escribió una frase en la tierra: ‘Me gustas, me tienes hasta el pico’. Para mí fue lo más romántico que me han hecho en mucho tiempo, me mató con eso”, reveló Shirley.

“Entonces me contó que está casado, que siente cosas por mí, pero no le va a faltar el respeto a la otra persona. Y yo decidí alejarme de él, tratarlo menos. Él me propuso ser amigos, yo le dije que no quería ser su amiga, porque él siente cosas y yo también las siento, y lo mejor es que no hablemos. Seguimos igual siendo amigos, sin un beso ni una caricia ni nada. Pero era inevitable que pasara lo que pasaba, se sentía en las miradas, en el aire, los silencios incómodos estando al lado de la persona, era algo lindo. Hasta ahora que me voy”, contó la peruana.

La despedida

Shirley señaló que al despedirse de él, “me di cuenta de que sentía más por él que lo que yo pensaba, porque aunque tengo estima por mis compañeros, no quería despedirme de él ni irme. Y me dijo que me quiere mucho, eso me cagó la cabeza porque nunca me lo había dicho. Fue una despedida súper difícil, me sentí saliendo de un reclusorio. Y me quedé pensando en él. Incluso he visto su cara, cuando dormí, te lo juro, yo creo que me hizo brujería, nunca me había pasado eso”.