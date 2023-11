Tierra Brava tuvo eliminación por partida doble: una salió lesionada y otro perdió contra Luis Mateucci

Este lunes en “Tierra Brava” se realizó un doble duelo de eliminación, donde dos participantes abandonaron el reality. Y no sólo eso, pues además otra persona ingresó a la casa, generando expectativas de inmediato por su desempeño deportivo.

El primer duelo

Uno de los duelos de eliminación de esta semana enfrentó a Max Cabezón con Luis Mateucci, donde el primero de ellos tuvo una barra compuesta por todos los integrantes del equipo verde, con carteles y cantos.

“Estoy tranquilo porque acá, en la casa o en una actividad, sé que lo di todo, con mis defectos, virtudes, dificultades y errores”, sostuvo el capitán de los rojos. “Competir en Tierra Brava es lo que más me genera adrenalina y emoción, saca lo mejor de mí”, dijo por su parte el cocinero debutante en realities.

Iniciado el duelo, ambos competidores partieron muy parejos, pero pronto Luis tomó ventaja. Mientras iba creciendo esa distancia, Max se mostró varias veces confundido por el complejo circuito.

Entonces, Luis empezó a pedirles a los integrantes del equipo verde que griten por Max, porque lo necesita. “¡Griten, equipo verde! ¡Vamos Max!”, gritó el trasandino, y se quedó con el triunfo. A modo de celebración, celebrando con la antorcha, les gritó: “¡Equipo verde! ¡Cállense la boca, los voy a sacar uno por uno!”.

“Es un orgullo para mí, me costó mucho. Acá nadie te regala nada, todos los que dicen apoyarte te pueden eliminar. Por eso yo llego solo y me voy solo. Lamentablemente al equipo verde se les acabaron las pilas en la primera vuelta”, dijo luego el ganador sobre su triunfo.

“Fue una prueba súper complicada, extenuante, de las más difíciles que he tenido. Pero estoy orgulloso de haberla terminado”, dijo Max tras perder, y le agradeció a sus compañeros. “Los quiero y me los llevo a todos en el corazón, los espero en Santiago para que vayamos a comer unas pizzas. Esto para mí va a ser inolvidable”, aseguró el cocinero antes de abandonar la casa.

La segunda competencia

El otro duelo fue entre Nicole Block y Shirley Arica. A sólo 40 segundos de iniciado el duelo, Shirley y Nicole se cruzaron gateando en una ratonera en altura y, desafortunadamente, la peruana se pegó un cabezazo contra un fierro. A pesar de estar usando casco, al bajar se percató que se había lastimado la nariz con el golpe, y estaba sangrando.

El duelo se dejó en pausa mientras Shirley era atendida por paramédicos. “Sentí que me reventé la nariz”, afirmó la peruana, y pese a que no hubo fractura, los conductores le pidieron a Shirley decidir ella si estaba en condiciones de competir.

“Me siento muy mal, frustrada, me pegué con el fierro en la nariz. Me atendieron pero me siento mal, me duele muchísimo la cabeza y, aunque quisiera, no lo puedo hacer”, dijo la peruana, y con eso se convirtió en la nueva eliminada del reality.

“Estoy muy sorprendido pero respeto su decisión. Me afecta mucho que se vaya, todos saben el cariño que le tengo, la voy a extrañar mucho. Me duele tu partida de verdad, me estoy aguantando las lágrimas. Te quiero mucho”, le dijo Miguelito, y se largó a llorar.

Tras un abrazo apretado entre ambos, el comediante le dijo “te amo”, y fue a buscar un ramo de flores a la casa para entregarle a la peruana, despidiéndose con mucho llanto.

“Me encantaría volver. Esta vez lo haría con mi almohada y mi colcha”, bromeó la modelo tras abandonar el reality.