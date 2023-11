Padre de Jorge Aldoney le escribió inesperado mensaje a Skarleth en medio de su regreso a las redes sociales

Tras su reciente eliminación del reality Gran Hermano, la ex jugadora Skarleth Labra anunció su regreso a las redes sociales con un especial posteo de Instagram. La joven de 18 años aprovechó de agradecer a sus seguidores que la acompañaron durante el tiempo que estuvo encerrada.

“Hola, ¿cómo están? Volví a la realidad. Quiero agradecer por el cariño enorme que he recibido, me llenan el corazoncito con sus mensajes tan lindos, con sus menciones y esos detalles tan especiales que me han hecho”, partió declarando la joven, en una publicación que mostraba algunas fotografías e ilustraciones que le han hecho.

En el mismo post añadió que “fue un sueño para mí y lo será para toda mi vida. Haber conectado con ustedes, fue muy lindo, gracias por apañarme, quererme y aceptarme tal cuál soy”.

Sin embargo, fuera de esto, hubo una particularidad que llamó la atención de los seguidores de la ex de Pailita, y es que en la misma publicación se hizo presente el padre de Jorge Aldoney (la actual pareja de Skar), quien aprovechó de darle un cálido mensaje a la ex jugadora de Gran Hermano.

“Hola, soy el papá de Jorge. Eres muy simpática. Ya nos conoceremos. Un abrazo cariñoso”, le escribió el hombre.

Skarleth, conocida como “merenguito” respondió rápidamente el mensaje de su ‘suegro’: “Hola, muchas gracias. Ya nos conoceremos. Un abrazo cariñoso igualmente”, escribió la rubia.

Skarleth El mensaje que le envió papá de Jorge a Skar. Captura de Instagram

Cabe destacar que este martes, Jorge Aldoney se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano y no pudo concretar su sueño de llegar a la final. En una placa de eliminación compuesta por Viviana, Eskarcita, Pincoya y Constanza, el Mister Mundo Chile se convirtió en el menos votado por el público, marcando así su salida del encierro y poniendo fin a seis intensos meses en la competencia.

“Me esperan muchas cosas lindas afuera, la verdad. Siento que ya todos somos más que ganadores”, señaló el participante en su discurso de despedida.

Lo cierto es que la feliz pareja ahora podrá reencontrarse y probablemente conocer a sus respectivas familias.