Pamela Díaz le quemó polera a Luis Mateucci y se desata pelea en Tierra Brava: “Nunca me esperé una boludez tan grande”

En el último episodio de Tierra Brava, una cruda pelea se inició cuando, necesitados de leña, Botota y Luis Mateucci decidieron lanzar al horno el cartel de “Vamos Max” que Daniela Castro hizo para el duelo.

Cuando Pamela se dio cuenta partió escoba en mano, lo sacó del horno e interrogó a Luis sobre el tema. Como el argentino admitió haber sido el responsable, “La Fiera” fue a buscar una polera de Luis y la arrojó al fuego, a modo de venganza.

“Yo no me voy a meter a pelear, de verdad”, dijo Luis. Posteriormente, el argentino sacó la polera, totalmente quemada, del horno. “Nunca me esperé una boludez tan grande”, le dijo luego a Pamela. “Hago peores”, respondió ella.

Justo después, Botota discutió con Dani por el conflicto generado. “Es una estupidez, si ustedes mismos lo nominaron para que se fuera. Se enojan por una tontera, lo llevé y dije ‘Aquí hay leña’. Pueden hacer un cartel más grande ahora si quieren”, se justificó el comediante.

Posteriormente, Luis le comentó a Nico que con Pamela eran amigos afuera, pero adentro han sido grandes enemigos. “La Daniela (Aránguiz) y ella se odiaban, yo hice que se vuelvan a amistar”, le dijo.