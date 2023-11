“¡Prepara tu jubilación!”: brutal discusión entre Junior y Arturo Longton anticipa nuevo duelo de eliminación en Tierra Brava

La buena relación, o lo que quedaba de ella, entre Arturo Longton y Junior Playboy en el encierro de “Tierra Brava” sufrió anoche un irreversible revés luego del tenso diálogo que ambos protagonizaron ad portas al proceso de eliminación del reality de Canal 13.

Todo comenzó luego de un diálogo que mantuvo Longton con Pamela Díaz, en la banca a la salida de la casona, luego que Junior Playboy apareciera para molestar a la pareja.

El tenso round de Junior con Longton en Tierra Brava

“No puedo creer que un hue*** alguien que me caía tan bien ahora ya no lo puedo ni ver. Lo tenía así, pero acá (levanta la mano) a ese hue***. Veía sus videos en la casa, se los mostraba a mis amigos, lloraba de la risa. Ahora no lo puedo ver ni en pintura. El otro día lo vi, así como cag***, y estuve a punto de decirle ‘puta, loco’. No lo hice, pero me dio pena, y dije pobre hue***. Voy allá a decirle, de buena onda, a apoyarlo. Menos mal que no lo hice, hue***”, le sinceró Arturo a La Fiera, quien lo apoyó por no haberlo hecho, ya que ella tampoco ha tenido una buena relación con el blondo en el encierro.

Atento al diálogo, Junior aprovechó de soltarle toda su rabia contenida a Longton, a quien incluso le propuso irse a duelo de eliminación para sacarlo del reality.

“Arturo. ¿Podemos conversar como hombres? Quiero ir contigo a duelo contigo, si es posible, esta semana. Quiero ir contigo”, le señaló Playboy a Arturo, quien pese a indicarle que estaba lesionado, no evitó que el chico reality siguiera apuntándolo para irse a duelo.

“Yo también estoy lesionado de un ojo (...) quiero ganar poh compadre, tengo hambre. A eso vine, a ganar, no a jugar. ¿Me aceptai (sic)? ¿Aceptai (sic) el desafío, compadre? Queda claro, entonces. Eres una gallina. ¿Me tienes miedo?”, prosiguió Junior.

Si bien Longton quiso acabar con el tenso diálogo, afirmando irónicamente que “sí, te tengo miedo. ¿Eso es lo que querís (sic) que diga?”, la molestia de Junior con él siguió en la casona, donde el influencer insistió en sus deseos de sacarlo del reality.

“¡Mándenme al hermano (Andrés, el diputado) mejor! A ver si hace algo. A los dos Longton me los paseo. ¡Prepara tu jubilación!”, concluyó.

