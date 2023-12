“Aquí todos son mis juguetes”: Junior Playboy recibió a Miguelito con ataúd en su cama y estalló bomba en Tierra Brava

Luego de que Miguelito ganara la competencia individual entre los miembros del equipo verde en Tierra Brava, ganó el derecho de dormir en la zona VIP. Aunque esto significara dormir en el mismo espacio que su archienemigo, Junior Playboy.

Junior molestó de forma constante a Miguelito para que se acostara en la cama al lado de la suya. Como el comediante no reaccionaba, él y Angélica elaboraron un arreglo floral de ataúd en la cama de Miguelito, para que quedara como un ataúd. Además, le escribieron “QPD”, por “Que pase el desgraciado”.

LEE MÁS: Miguelito se convierte en el participante más ganador de Tierra Brava: “¡Soy el puto amo!”

Finalmente, Miguelito llegó a la cama y no le encontró ninguna gracia. “No me parece gracioso. Ya te dije Junior que no me vuelvas a h…, o te vas tú o me voy yo (…) Compórtate como alguien de 40 años. Tú no tienes la confianza para molestarme”, le dijo. “

“Aquí son todos mis juguetes”, le respondió Junior, y comentó, burlesco: “Se enfadó el amigo, no tiene sentido del humor. Está pidiendo mi cabeza o la suya, como si la de él valiera”.

Cuando Pamela vio la broma, tampoco le encontró la gracia, y al ver que Junior y Angélica lo hostigaban, se involucró a favor del ex “Morandé con Compañía”.

“No te preocupes, Miguelito, solo no estás. A ver si a algunos de allá les va a gustar meterse conmigo. Ahora ya tengo a varios calladitos”, afirmó “La Fiera”