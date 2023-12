“Imposible detestarlo más”: hacen bolsa a Marcelo Ríos por pregunta a Cindy Nahuelcoy tras relato de agresión sexual

En el capítulo de Podemos Hablar la árbitra Cindy Nahuelcoy reveló cuando fue víctima de una agresión sexual, en medio de un partido amateur. Pero además de indignar el hecho, molestó mucho la pregunta que le hizo otro de los invitados, Marcelo Ríos.

“Arbitraba sola un partido de puros huasos, y amonesté al arquero que se molestó mucho, le mostré tarjeta amarilla y comienza a reclamar, me enfrenta, yo le pongo otra amarilla y lo expulso, cuando ocurre eso los jugadores de su equipo me empezaron a rodear, a putear”, contó.

Precisó que cuando eso ocurre y estaba rodeada, “me dieron un agarrón en el culo, yo no me di cuenta en ese momento”.

“Se terminó el partido porque eché a todo el equipo, yo no me di cuenta en el momento, mis compañeras me dijeron que un jugador me habia tocado”, sigue relatando la árbitra.

En medio de la historia, Marcelo Ríos le preguntó: “¿y cómo están vestidas, short?”. Ella alcanza a describir que con pantalón corto y polera, cuando Romina Salazar se apura en decir que “en realidad la ropa da lo mismo”.

El conductor del espacio, Julián Elfenbein también replica que eso “no tiene ninguna importancia, podría estar sin ropa...”.

Las críticas al “Chino”

“Y el chino rios con su comentario machista !!! Ella estaba vestida como corresponde !!! Si él cree que una mujer en short se puede tocar o ella espera que la toquen es porque está mal”; “El chino ríos !!!! 🤮 SEÑOR QUE IMPORTA COMO ANDE VESTIDA!!! está hablando de una AGRESION DE CONNOTACIÓN SEXUAL POR FAVOR!!!! aunque estuviéramos sin ropa nadie merece eso!!!”; “Chino Rios, siendo Chino Rios, justificando el acto por la ropa”; “Por favor!! Nuevamente echándole la culpa a las mujeres por cómo se visten”; “No creo que sea posible detestar mas al Chino Ríos”, son algunos de los mensajes que le dejaron al video del momento en el Instagram de CHV.