Nicolás Quesille generó tensión en panel de GH tras comentar que faltan “rostros jóvenes”

Un comentario sin mala intención realizado por el panelista de Gran Hermano Nicolás Quesille, generó una leve tensión en su compañera de programa, Francisca García-Huidobro. Esto, porque, sin querer- queriendo, hizo una sutil referencia a la edad de las animadoras.

Quesille destacaba las cualidades comunicaciones de la participante Constanza Capelli, aludiendo que potenciaría la falta de animadores jóvenes.

“Ella marca un hito, dentro de los grandes personajes de reality de este país. Creo que no la vamos a olvidar fácilmente y, además, tiene unas capacidades, unos talentos televisivos muy potentes que la convierten en una promesa y futuro rostro potencial de este medio, que está bien carente de rostros jóvenes”.

Ahí, tanto Diana Bolocco y Fran se sintieron aludidas y se colocaron el poncho de la adultez.

“Gracias”, le dijo la hermana de Cecilia Bolocco, agarrando el guante de que pertenecían a una generación más arriba.

Fran se enojó como comentario etario de Quesille

“Hablando el más joven de la tele”, respondió Fran García, en reclamo a su compañero.

Julio César Rodríguez también metió la cuchara, como para distender el ambiente que, por momentos, rozaba la tensión.

“Yo no me sentí aludido”, dijo bromeando. Pero García-Huidobro, más conocida como La Dama de Hierro, no estaba para humoradas. Menos, con temáticas sobre la edad en la televisión, las cuales afectan principalmente a las mujeres, tal como lo dijo la vez pasada Kathy Salosny en un live con Publimetro.

Fran le rebatió a Julio César, su expareja, que “por lo general, esos comentarios (sobre la edad) son para las mujeres, no para los hombres”, arremetió mirando a Nicolás Quesille.

Finalmente, para zanjar el tema de supuesta discriminación etaria, el panelista enfatizó que hubiese dicho lo mismo sobre Jorge Aldoney.

“Toda la razón”, sentenció Diana Bolocco, como para cambiar el tema.