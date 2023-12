“¡Déjate de inventar huevad...!”: Fran García-Huidobro frenó en seco a Vivi en Gran Hermano

La panelista de Gran Hermano, Francisca García-Huidobro frenó en seco a Viviana Acevedo ante una inocente pregunta. Esto, porque luego que Fran señalara que las entradas para ver la final de Gran Hermano desde el estudio de CHV estaban agotadas, Vivi pensó que se habían vendidos.

“Ah las vendieron”, preguntó, provocando la parada de carros, en tono de humor, de la panelista.

“No, no se vendieron. Déjate de inventar huevadas que mañana vamos a salir en todos portales”, la retó Francisca, medio en broma, medio en serio.

Finalmente, tras la defensa de Michael Roldán, Fran le explicó a la última eliminada del reality que no se habían vendido, sino que colapsaron ante la petición de familiares, amigos y televidentes que asistirán el domingo a CHV.

Fran advierte sobre representantes

Además, la Dama de Hierro, manifestó su preocupación respecto a las miles de actividades que tendrán las finalistas del reality, poniendo especial cuidado en Constanza Capelli quien tendría, supuestamente, 15 eventos agendados.

Según explicó, su preocupación radica principalmente en los representantes de los exGran Hermano, temiendo que se puedan aprovechar de ellos.

“Hay un peligro ahí que a mí me gustaría decirlo, no quiero ser pájaro de mal agüero, porque estos chicos cuando salgan y los que han salido, han recurrido a mánager, representantes, gente que no tengo idea de dónde salieron”, dijo en tono despectivo.

“Se llenó de manager esta industria que estuvo parada como cuatro años...importante que ella se haga respetar y decida qué realmente quiere hacer”, señaló la voz de la experiencia, recomendándole que no acepte todos los eventos que la inventen, bajo la lógica de priorizar calidad que cantidad.

“Eso me preocupa a mí como ‘la mamá’ de Cony”, reveló, asegurando que de la Pincoya le preocupan otras cosas, porque según su entender, Jennifer no sabe todo el fenómeno que genera en el exterior.

“Pero de Cony me preocupa el tema de los agentes, managers, representantes, que dicho sea de paso, se quedan con el 50 por ciento de lo que tu ganas...Me interesa mucho que Cony, que es una chica muy talentosa, derroche ese talento de buena manera”.