“Yo soy muy sorora”: Cass Zamorano asegura que se contactó con Alessia tras su polémico beso con Raimundo

Escándalo provocó en la farándula chilena el beso que Cass Zamorano se dio con Raimundo Cerda, ex participante de Gran Hermano, quien además estaba pololeando con Alessia Traverso, la chica que conoció dentro del reality.

Por eso ahora, llamó mucho la atención que la propia Cass asegurara que le envió un mensaje a Alessia para amistarse con ella.

“Traté de hablarle, y no me respondió. Yo soy muy sorora con las minas”, aseguró Cass, cuando estuvo de invitada al podcast Gran Espía.

“Siento que en Chile, quieren que compitamos. No entienden lo bueno que es ser amigas, en vez de competencia. Eso es lo que todavía no entienden. Ser amigas da mucho más poder”, dijo la rubia que fue grabada besando a Rai.

Además, Cass criticó al musculoso ex Gran Hermano por estar en una relación y haberse insinuado con ella. “Los hombres, sobre todo los de ese tipo, obviamente se aprovechan de los vínculos y de las personas”, aseguró, según consigna Página 7.

De todas maneras, insistió con que le gustaría comunicarse con la joven cantante Alessia Traverso.

“Si ella quiere, me gustaría conversar con ella. Lo peor, es que me criticaron y dijeron: ‘¿Por qué no le hablaste a Alessia?’. Yo sí lo hice”, juró.

“Lo posteé, y me cuestionaron: ‘¿Por qué le haces más daño? ¿Por qué te metes? ¿Estás obsesionada con ella?’. Yo le escribí algo súper en buena”, finalizó.

