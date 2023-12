De Mickey a Spider-Man : Los 10 queridos personajes que desfilarán en el Paris Parade 2023

El desfile Paris Parade se presenta este domingo 3 de diciembre por las calles de Santiago, totalmente gratis. Serán tres kilómetros de recorrido, el más extenso de la historia del evento.

En total, serán diez queridos y recordados personajes de películas animadas que se verán en globos inflables gigantes y van desde Mickey Mouse, Simba, Pato Donal hasta el Hombre Araña.

La cita es a las 11 de la mañana, en Metro Salvador hasta La Moneda, invitación totalmente gratuita para todas las familias.

Estos son los 10 personajes del Paris Parade

MICKEY MOUSE

Liderando la jornada, estará el globo gigante inspirado en Mickey Mouse, personaje que utiliza su ingenio para resolver hasta los problemas más absurdos. A menudo se enfrenta a aventuras con sus amigos, donde su lado humorístico, alegre y afectuoso lo ayudan a salvar el día. Mickey Mouse da lo mejor de sí en cualquier situación, e incluso cuando las cosas no salen bien, sus buenas intenciones brillan.

MINNIE MOUSE

El desfile también será acompañado por el globo inspirado en la dulce, amable y extrovertida Minnie Mouse. Ella siempre está dispuesta a ayudar a sus seres más cercanos, es inteligente, independiente y tiene una visión optimista de la vida.

PATO DONALD

Otro de los globos está inspirado en el Pato Donald, personaje que el próximo año celebra su 90° aniversario, y que se destaca por su inteligencia, energía y temperamento exaltado que a menudo saca lo mejor de él. Le encanta ser el centro de atención, sin embargo, tiene un corazón de oro dispuesto a colaborar siempre que sea necesario.

SIMBA

Por su parte, Simba, de la película EL REY LEÓN, es un cachorro que no puede esperar a ser rey mientras busca su destino y aprende sobre el círculo de la vida rodeado de amigos y la sabana. Su historia y película poseen una impresionante animación y la inolvidable música fue ganadora del Premio de la Academia® como Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original (“Can you Feel the Love Tonight”), en 1994.

MOANA

El globo inspirado en Moana llegará a Paris Parade 2023 mostrando la audacia con la que ella encontró los caminos necesarios para cumplir la búsqueda que sus antepasados habían comenzado. Con un fuerte carácter y un gran amor por el mar, puede tener momentos de duda, pero se siente muy orgullosa de ser quien es y no retrocede ante nuevos retos. Afronta los nuevos desafíos con valentía y se mantiene firme a sus creencias.

OLAF

Olaf, creado a partir de los poderes de Elsa, es el muñeco de nieve más amigable de Arendelle. Es inocente, extrovertido, y le encanta todo lo relacionado con el verano. Su sinceridad y su temperamento lo convierten en un verdadero amigo para Ana y Elsa.

RAYO MCQUEEN

Para quienes son amantes de la velocidad, estarán felices de ver en el cielo el globo gigante inspirado en Rayo McQueen, portador del número 95 y apasionado por el automovilismo. Siendo campeón en siete ocasiones de la Copa Pistón, se ganó su reputación de campeón mundial.

SPIDER-MAN

Spider-Man, sin dudas, es un clásico de todos los tiempos y, por lo tanto, tendrá una enorme figura inflable inspirada en él. Su verdadera identidad es Peter Parker, un adolescente que fue mordido por una araña radioactiva que le otorgó sus habilidades arácnidas y un poder asombroso para ayudar a los demás, aunque su vida personal adolescente le sigue presentando una multitud de obstáculos. Tiene una gran agilidad que le permite moverse con rapidez y tomar por sorpresa a sus a sus enemigos durante una batalla, y además, ha mostrado una percepción extrasensorial ante el peligro inminente.

GROGU

En el desfile de Paris Parade 2023 también estará presente un globo inspirado en el pequeño gran compañero de El Mandaloriano Din Djarin, Grogu. En The Mandalorian, este personaje tiene 50 años, pero en su raza la forma de envejecer es diferente, por lo que es un niño que ha conquistado a los seguidores de Star Wars.

ESTRELLA

Estrella de WISH: El Poder de los Deseos, película que se estrenará en cines el 4 de enero de 2024, completará los globos inspirados en los personajes de Disney en Paris Parade 2023. Este personaje nos adentrará en la maravillosa nueva historia de Walt Disney Animation Studios, donde Asha, una ingeniosa soñadora, pide un deseo tan poderoso que es escuchado por una fuerza cósmica: una pequeña esfera de energía ilimitada llamada Estrella.

Este regalo a la comunidad que cada año ofrece Paris también tendrá como participantes del desfile a un bus escenario con bailarines, comparsas comunitarias, autos tuning, cosplayers y un árbol de navidad, música de grandes producciones de Disney y el gran final protagonizado por el querido Viejito Pascuero en su trineo.