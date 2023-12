“Es todo el día...”: Gissella Gallardo deja en evidencia constante control de Mauricio Pinilla

A pesar que dicen estar separados, Gissella Gallardo dejó en evidencia una reiterada actitud de su exmarido Mauricio Pinilla, la cual aseguró es una constante de todos los días.

Todo se dio en el último capítulo del docushow La Cabaña de Mega, donde la periodista era una de las invitadas a pasar un fin de semana en el Cajón del Maipo, junto a Joaquín Méndez, José Miguel Viñuela y Macarena Sánchez.

Fue durante esa relajada estadía que la tranquilidad de Gissella se vio interrumpida por un llamado telefónico del padre de sus hijos. Pero, según lo que se vio en las imágenes, no habría sido la primera llamada del día, debido a la reacción que tuvo Gallardo.

Gissella revela constantes llamadas de Pinilla

“Ya, no. Le puedes decir que en verdad no puede”, le dice Gissella a Joaquín Méndez, pidiéndole que hable él por teléfono y le explique a Pinilla que ella no puede contestar la llamada.

Acto seguido, aclara que sus llamadas son durante todo el día. “Sí, es todo el día, siempre”, dando a entender que habría cierto control de parte del exfutbolista, siendo que, en teoría, ya no se encuentran juntos como pareja.

Por este motivo, Viñuela intervino y le dijo que “así no vas a poder avanzar”, respecto a dar vuelta la página con la relación, palabras que fueron apoyadas por su amiga Macarena Sánchez.

Esta situación no sería nada nuevo, puesto que durante una entrevista de Publimetro con Gisella también este medio fue testigo de una llamada entrante de parte de Mauricio Pinilla, la cual no fue contestada por ella.