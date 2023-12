Eva Gómez reveló la razón que la llevó a renunciar a la animación de Viña: “A mí no me costó nada…”

En su reciente paso por “El Purgatorio”, Eva Gómez, la destacada comunicadora española radicada en Chile, se sinceró respecto a los motivos que la llevaron a renunciar a su rol como conductora del Festival de Viña del Mar. Además, la ex participante de “Tierra Brava” compartió algunos detalles reveladores sobre su experiencia en la Quinta Vergara.

En una entrevista exclusiva con el estelar de Canal13, Gómez se refirió a las dudas que bordeaban su llegada a uno de los escenarios más importantes de nuestro país. “Por mí nadie daba un peso para animar Viña. Yo llevaba 9 años en ‘El diario de Eva’, comenzó en el 2003 y yo animé Viña el 2011, y mi programa había ido creciendo y era el único franjeado que había durado tanto tiempo en ese canal”, sostuvo.

Eva Gómez fue la conductora a cargo del exitoso programa “El diario de Eva”, un estelar que estuvo al aire por aproximadamente 7 años, trayectoria que le brindó la experiencia idónea para animar con el mayor éxito el Festival de Viña del Mar.

Previo a su debut como animadora de la Quinta Vergara, Gómez enfrentó un sin fin de críticas que apuntaban a su vínculo como pareja del Gerente de Programación y Producción de Chilevisión.

“Nada que ver y cada vez que sacan ese tema me hace mucha gracia. No me gusta hablar de él, porque él tiene otra vida, y una familia maravillosa y es muy feliz… de lo que yo me alegro mucho, porque tengo una hija en común con él, y cuanto más feliz sea él, más feliz es mi hija también. Pero yo llegué al canal mucho antes que él”, subrayó.

Incluso antes de subir al reconocido escenario, las críticas y ninguneos ya le llovían. “La crítica es que antes de subir al escenario, la prensa ya me había hecho pebre, yo no había puesto un pie en la Quinta Vergara”, afirmó.

Pese a todo, Eva resaltó el espectacular éxito de su primer año en el Festival de Viña. “Mi primer Festival, en honor a la verdad, no fue bueno, fue espectacular. Yo me paré en la Quinta Vergara y es uno de mis grandes éxitos en la tele. Mi mayor éxito son mis hijos, pero en televisión es Viña.. cuando yo salgo a la Quinta Vergara ese primer día, de mi primer año, y veo toda la galería con sábanas gigantescas que decían ‘Poke Eva’ y toda la gente gritando ‘Poke Eva’, por lo cual mi primer año en el Festival de Viña cerró 200 mil millones de boca, de lo que me siento muy orgullosa”, reveló.

Además, la figura de TV ahondó en los motivos que la llevaron a renunciar a su rol como animadora del certamen, revelando que se debió a problemas de salud. “Yo renuncio a Viña porque me enfermé, tuve un cáncer al útero, y por eso di un paso al lado y dije ‘Yo no lo voy a hacer denuevo’”, sinceró, añadiendo que “no fue difícil, a mí no me costó nada porque tengo tres hijos y quiero tener nietos”.

Finalmente, la animadora destacó que “Fue una decisión súper orgánica que no me costó nada, de hecho, la única renuncia que existe en la historia del Festival de Viña es la mía”.

