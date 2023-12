Gino Costa reveló los motivos de su renuncia a TVN: “Propuse ideas de programas, me ofrecí y no se dio”

Esta semana nos enteramos de la sorpresiva noticia que el periodista Gino Costa, tras 12 años en TVN, renunció al canal público para aceptar la oferta de Chilevisión, donde se desempeñará como reportero en la calle para el matinal “Contigo en la Mañana”, a partir del 2 de enero de 2024.

Fue el propio canal estatal que compartió la decisión del periodista, quien ya fue anunciado como el nuevo notero para el matinal de CHV.

En conversación con Las Últimas Noticias, el periodista reveló los motivos que lo llevaron a renunciar a su casa televisiva y aceptar una nueva oferta laboral. Además se refirió a lo que será su regreso a las calles como notero.

“Es un honor”, afirmó. “Que un canal piense en ti para que estés en la calle es porque ven un personaje que no se lo van a funar. Hoy la calle no es la misma que hace 10 años. La gente te tira la talla, se enoja, se emociona. A eso voy. Es una pega que no es fácil y la asumo con responsabilidad”, sostuvo.

Adempas, el reportero se refirió a las razones que lo llevaron a emprender un nuevo proyecto. “Para mis decisiones soy súper drástico. La semana pasada acepté la oferta de Chilevisión y no quise negociar nada con TVN porque ya había cumplido un ciclo. Si seguía iba a hacer lo mismo de siempre”, confesó.

Consultado sobre si se sintió “desaprovechado” por TVN, el ahora reportero de CHV afirmó que: “No soy yo quien tenga que decirlo. Por una cara de la moneda se puede ver así, pero por la otra gané mucha experiencia. El ‘Buenos días a todos’ lo exploré en todas sus áreas: fui periodista en terreno, panelista, animador. Hoy en día un profesional vale mucho más por eso”, valoró.

Finalmente, detalló que si bien esperó la oferta de un programa propio, no obtuvo nunca la oportunidad. “Lógico que uno espera más, pero los ejecutivos tendrán sus razones. Propuse ideas de programas, me ofrecí para hacer otros y no se dio”, cerró.