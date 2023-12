“No te tatúes esta mier...”: Constanza Capelli diseñó tatuaje para fanática argentina

Tras la salida de la casa estudio de Gran Hermano en Argentina, la participante Constanza Capelli fue sorprendida por una seguidora en el aeropuerto, quien le pidió la realización de un dibujo para poder tatuárselo en su cuerpo.

Fue así como la bailarina tomó el plumón con su mano y comenzó a dibujar los pétalos de una flor sobe el papel blanco que le entregó la entusiasta joven.

“Cony fue recibida como una verdadera rockstars por sus fan en Argentina”, escribieron en Twitter (ahora X), junto al video del momento conylovers.

“Me quiero tatuar una florcita que vos me dibujés. Cualquiera, cualquier mono que hagás me lo voy a hacer, no me importa”, dice la mujer a la bailarina, sorprendida con tal nivel de fanatismo.

Tras ello, le aclaró que era “pésima” dibujando y le pidió que no se tatuara “esa mierda”, dijo con total sinceridad.

“No, no... pero yo soy pésima haciendo esto, mi reina bella. No te tatúes esta mierda, por favor”, le pidió, mientras realizaba el dibujo de la flor.

Cony se encontró con sus fan

Constanza Capelli vivió un emocionante encuentro con dos fanáticos del programa.

Se trataban de las dos personas que constantemente iban a las afueras de la casa-estudio para realizar gritos en apoyo a la jugadora. “¡Cony a la final!” y “¡Aguante Cony!” eran las arengas que se escuchaban casi todos los días, y que, incluso, Capelli pudo escuchar en muchas ocasiones.

Además, hubo un particular gesto que se destacó, y es que Eric, compartió con Cony la noticia de que se había hecho un tatuaje dedicado a la talentosa bailarina.

Con gratitud y una alegría evidente en su rostro, Cony aprovechó de agradecer a sus seguidores: “Muchas gracias por todo lo que hicieron de verdad, por todo el apoyo que me dieron”.