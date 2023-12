“Todo está funcionando”: Gisella Gallardo responde por futuro con Pinilla tras separación

“Solo Dios sabe qué irá a pasar”. Con esas palabras Gissella Gallardo se refirió a la hipotética posibilidad de retomar la relación con Mauricio Pinilla, con quien se separó el 2022, tras de 11 años de matrimonio.

Sin embargo, a pesar de las polémicas protagonizadas por el exfutbolista, como la filtración de íntimos videos, la periodista comentó que están de lo más bien relacionándose como amigos, aunque reconoce que no sabe qué pasará en el futuro.

[ Fue durante su participación en el docushow La Cabaña que la periodista mostró que están en constante contacto. Incluso, más de lo que ella desea. ]

Así lo contó durante su partición en el programa de Mega, La Cabaña, donde compartió un fin de semana junto a su amiga Macarena Sánchez y los animadores José Miguel Viñuela y Joaquín Méndez.

“Con Mauricio, solo Dios sabe qué irá a pasar, pero hoy estoy bien así, estamos bien así y todo está funcionando”, indicó respecto a la pregunta de si existirían posibilidades de volver a estar juntos como pareja.

Gissella Gallardo: “No me arrepiento de nada”

Además, respecto a cómo fue si vida de casada, la que incluyó dedicación exclusiva al cuidado de sus hijos, confesó que fueron años impagables, a pesar de postergarse a nivel profesional.

“No me arrepiento para nada, tuve el privilegio de cuidar a mis tres hijos… si me dieran la posibilidad de retroceder en el tiempo, no lo retrocedería por nada del mundo, porque vivimos cosas hermosas que voy a atesorar siempre en mi corazón”, indicó a los demás invitados.

“Fueron 20 años, él no me impidió hacer cosas, siempre me incentivó, pero siempre quise ser la mamá presente para mis niños, hasta que tuvieran una edad más grande. Eso fue lo más importante para mí. Siento que quedé con cosas por cumplir, porque estábamos viviendo nuestros sueños”, sueños.