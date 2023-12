Eva Gómez se refirió a la polémica confesión de Junior PlayBoy en El Purgatorio: “No corresponde que alguien diga en pantalla…”

En su reciente participación en El Purgatorio, Eva Gómez respondió de manera contundente a las polémicas declaraciones de Junior Playboy acerca de ella antes de ingresar a Tierra Brava.

El chico expresó abiertamente su interés en la exanimadora del Festival de Viña del Mar, elogiándola como una mujer atractiva y una comunicadora espectacular. Pero la parte más polémica fue la confesión hot que realizó el hombre, pues manifestó que le gustaría tener sexo con la española. Sin embargo, estas palabras no fueron bien recibidas por Gómez.

“Me parece insólito que alguien diga en pantalla que quiere tener sexo con alguien”, comentó la comunicadora, cuestionando la falta de tacto de su compañero de encierro. En esa misma línea sostuvo que “yo creo que si alguna vez hubiese querido tener sexo con él, que no es el caso, al tiro se me baja la libido”.

[ LEE TAMBIÉN: Belén Mora reveló drama con el padre de su primer hijo y le envió directo mensaje: “Debes 12 años de pensión” ]

“Considero que no corresponde que alguien diga en pantalla sin saber si yo quiero o no, que quiere tener sexo conmigo”, manifestó.

“No me parece, estamos en otros tiempos”, subrayó la española. “Punto dos, yo tengo hijos y no me parece ese tipo de aseveraciones”, agregó.

Finalmente Eva reveló que anteriormente le expresó a Junior Playboy su descontento, y él reconoció que había cruzado límites. Además, el chico reality había pedido disculpas a los hijos de Gómez en cámara, reconociendo que se había excedido y afirmando que respetaba mucho a la comunicadora.

Revisa el momento a continuación: