Belén Mora reveló drama con el padre de su primer hijo y le envió directo mensaje: “Debes 12 años de pensión”

Belén Mora, reconocida comediante chilena, no tuvo reparos en abrir su corazón durante su participación en el último capítulo del programa de Canal 13, El Purgatorio. Entre los temas abordados, se refirió a la relación con el padre de su primer hijo y aprovechó de enviarle un contundente mensaje.

En la sección “El muro de los lamentos”, Mora sorprendió al revelar que su primer novio oficial la engañó en numerosas ocasiones, aproximadamente unas 12, durante el transcurso de su relación.

“Mi primer pololo oficial, con quien tuve a mi primer hijo, me fue infiel con una cantidad que redondea las 12 personas. Éramos compañeros en la escuela de teatro”, confesó Belén Mora, desglosando la difícil experiencia que vivió en pareja. “Yo nunca he sido celosa, no ando buscando la maldad en nada y me fue infiel con varias personas que pertenecían a la escuela de Teatro”, reveló.

Al abordar el impacto emocional de la traición, la comediante admitió haber experimentado una etapa de toxicidad en su vida amorosa y destacó el papel fundamental de la terapia para su proceso de aprendizaje y sanación. “Desde ya yo me castigo, les aviso al tiro, yo fui muy tóxica, fui una persona tóxica (...) era tremendamente vengativa”, confesó.

Nacho Gutiérrez, el conductor del programa, instó a Belén a enviar un mensaje directo a su expareja a través de las cámaras. Sin titubear, Mora lanzó un mensaje contundente: “Hola, ¿cómo estás? Debes 12 años de pensión de alimentos”.

“No vives en Chile, por lo que te has salvado de estar en el Registro Nacional de Deudores. Paga”, sentenció la humorista.