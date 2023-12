“Me hicieron mucho daño”: María José Quiroz confirma conflicto con Belén Mora y Toto Acuña

Tras la polémica de la semana, luego que María José Quiroz definiera a su excompañero de Morandé con compañía Toto Acuña como “maricón, ahora la actriz que interpretó a “Las Iluminadas” entregó más detalles respecto a la relación que tenía con la pareja.

Según contó al periodista Luis Sandoval del programa Me Late, no tiene muy buenos recuerdos de los tiempos cuando trabajaron juntos.

“Solo te puedo decir, yo lo pasé muy mal en esa época. Con todo esto que pasó. Me hicieron mucho daño y jamás quise y pensé que esto saldría a la luz pública”, fueron palabras.

El origen del conflicto radicó luego que de una fiesta en Mega, cuando Belén le habría reprochado a su pareja, tras verlo darle un beso en la boca a Quiroz.

“Ellos se van para su casa y ahí queda la ‘tole-tole’. Toto le aclara que nunca se besó con María José”.

Pero, el mayor problema es que Acuña le habría dicho que ‘Si yo hubiese querido comérmela, me la como y qué’”, consignó Página 7.

Tras ello, según el panelista, Mora pidió la cabeza de Quiroz para que fuera sacada de la mayoría de los sketches de “El Muro”.

Producto de esto, Quiroz confirmó todo lo ocurrido y aclaró que Acuña no dijo la palabra “comerme” sino que una de otro tipo, con mayor connotación sexual.

Adriana Barrientos contra Belén Mora

En el programa Zona de Estrellas, en tanto, Adriana Barrientos desclasificó cómo fue el ambiente al interior de Morandé, asegurando que Mora le tenía “pica” a Quiroz.

“Igual, yo quiero decir que en el ambiente de Morandé, Belén siempre fue un plomo con todas. Y el Toto iba detrás de ella, como un mimo… no decía nada”.

“En cambio, María José Quiroz era súper buena onda. Atenta, educada y compartía sus conocimientos para que nos saliera mejor. Belén, olvídate… plomo. Ahí, distante. No te saludaba. Hubo varias veces que te daba vuelta la cara en y no te saludaba porque tú no eras actriz”.

“Quiroz era bacán, siempre una señorita, una dama. Correctísima. Creo que, de todas maneras, Belén sí le tenía un poco de pica”, concluyó.