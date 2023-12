“Quedó la tole-tole”: Revelan origen de conflicto entre Belén Mora y Toto Acuña contra María José Quiroz

Una verdadera bomba fue la que hizo estallar María José Quiroz en el podscast de Kike Morandé, cuando dio a conocer un desconocido conflicto que tenía con la pareja conformada por Belén Mora y Toto Acuña, a quien definió como “maricón”.

Fue cuando el animador de “Morandé con compañía” le pidió que indicara una palabra sobre cada ex compañero, momento que la actriz que interpretó a Las Iluminadas dijo que Toto era “maricón”, mientras que de Belén prefirió emitir comentarios.

Debido a esto, los ágiles de la prensa rosa y farándula explicaron cuál habría sido el motivo de la molestia al interior del exequipo de Mega.

Según contó el periodista Hugo Valencia en el programa Zona de Estrellas, todo ocurrió después de una fiesta en Mega, cuando Belén le habría reprochado a su pareja que lo vio darle un beso en la boca a Quiroz.

“Ellos se van para su casa y ahí queda la ‘tole-tole’. Toto le aclara que nunca se besó con María José y lanza la frase que ocasiona el conflicto con su excompañera: ‘Si yo hubiese querido comérmela, me la como y qué’”, consignó Página 7.

Tras ello, según el panelista, Mora pidió la cabeza de Quiroz para que fuera sacada de la mayoría de los sketches de “El Muro”.

Belén Mora responde

En conversación con el programa, la comediante señaló que

“Sin comentarios. No me interesa saber la historia, no tengo nada que decir... Solo (fuimos) compañeras de trabajo”, indicó, para luego destacar que “ella es una excelente comediante, marcó un antes y un después en Morandé con compañía con ‘Las Iluminadas’, reventaron en rating. De verdad la admiro mucho como actriz y comediante. No hay que ser amigos para admirarse y respetarse”, le tiró flores.

Toto Acuña, por su parte, también le bajó el perfil al conflicto y le deseó el mejor de los éxitos.

“No vi el programa, pero solo espero que a María José le vaya bien. Eso es todo lo que diré”, sentenció.