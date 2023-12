No es solo una cara bonita: Pailita reveló que está “a punto” de titularse en la universidad

El cantante urbano Pailita sorprendió a sus seguidores al revelar que se encuentra estudiando una carrera profesiona y, es más, está “a punto” de titularse.

Así lo indicó en su cuenta de Instagram, luego de responderle, educadamente, a un hater que lo cuestionó de no tener cursado cuarto medio.

Todo surgió cuando el artista publicó una fotografía de su última canción, “Lento”, video donde interpreta a un profesor frente a un pizarrón.

“No me gusta la matemática, pero ahora puro que yo cuento…”, escribió en relación a lo que dice la letra de la canción y agregó a modo de broma, “clases particulares a domicilio jajaj. Agende su día”.

Pero, esto provocó la respuesta mala onda de un cibernauta quien le dijo que era “pura foto”.

“Para la foto nomás, me imagino que no tiene ni cuarto medio”, lo cuestionó.

Pailita responde a hate

Sin embargo, fue el pie perfecto para que el cantante revelara que está a un paso de convertirse en eléctrico profesional.

“A punto de titularme de electricidad industrial en la universidad, compañero”, le contestó al usuario.

Debido a esto, fueron varias quienes bromearon que desean acceder a sus clases particulares.

“Si en la U hubieran profes como tú, te juro que no faltaría nuncaaaaa”, “Pailita justo me falta un profe de anatomía”, “Iría a clases todos los días con un profe así”, “Por un profe como tú me meto a estudiar la carrera de nuevo, para reforzar conocimientos obvio jajajaajajajaaja”, le dedicaron.