“Que fome salir y tu pareja...”: Comentada reacción de Jorge a baile de Skarleth en discoteque

Las seguidoras de Skarleth Labra no reaccionaron para nada contentas con la reacción que tuvo Jorge Aldoney al ver a su pareja bailando en una discoteque.

Sin bien, se trató de una inocente mueca, que se vio en un video de escasos segundos, las Skarlovers lo interpretaron como una señal para el futuro.

Esto, porque mientras la joven se grabó dándolo todo ante la cámara, bailando al ritmo de la música en una discoteque, el modelo la miraba con cara de extrañeza e incluso realizó una mueca, posiblemente inconsciente, como de asombro o, incluso, rechazo ante lo que veían sus ojos.

Seguidoras critican a Jorge

Ante esto, las seguidoras entregaron sus impresiones.

“La cara de Jorge mirando a Skar”, “Pucha, tengo toda la tinca q no van a durar mucho, capaz vuelva con la ex”, “Es que la chica es de ese mundo salir a bailar, beber, compartir con otros y jorge ya es adulto paso supongo por eso”, “Que fome salir a bailar y que tu pareja ni baile y tengas que bailar sola”, criticaron.

¿Cómo se ve el futuro?

Según reveló la tarotista Ángela Tarot durante un live de Instagram con Publimetro, la pareja sabrá sobreponerse a los problemas, pero en algún momento morirá el amor.

“También me sale problemas, pero van a lograr la unión. Van estar un tiempo juntos, pero después queda plano, porque sale que todo el fervor desaparece”.

Además, sobre el romance entre Alessia y Raimundo, señaló que “aquí hay una pareja que se desintegró....Él está estancado en este minuto, no quiere avanzar. Me sale que él se va para otro lado, le da la espalda (al romance). Ella está como pendiente de él, dispuesta a nuevo comienzo, pero él la mira de lejos. Está súper marcada la separación, definitivamente no. Hay otras personas, un triángulo amoroso”, predijo @angela.lecturas.