Skarleth Labra reveló la reacción de sus padres al saber que planea vivir con Jorge: “En shock”

Jorge Aldoney sorprendió a todos en un reciente episodio de Gran Hermano Chile, donde expresó el deseo de vivir junto a Skarleth fuera del reality show. Según señaló en esa oportunidad, ambos habían hablado del asunto, y Skar confirmó los planes una vez fuera del encierro.

En una entrevista con el equipo digital de CHV Noticias, la ex jugadora se refirió a la sorprendente noticia y detalló la reacción de sus padres ante la posibilidad de establecer un hogar con Aldoney.

“Mis papás quedaron en shock, pero más que nada es porque, como ya saben, hay una historia bien larga y ya me había ido a vivir con alguien”, reveló Skarleth, haciendo referencia a su experiencia previa con el cantante urbano Pailita.

La bailarina compartió la preocupación de su familia por el pasado y expresó: “Tienen la preocupación por todo ese tema, de que me hagan sufrir. Pero cuando salga Jorge, veremos las cosas de a poquito”.

“Acá afuera cambian las cosas y todo lo iremos viendo de a poquito, más lento. Pero igual me gustaría irme a vivir con él”, enfatizó la bailarina.

En la misma conversación, la ex participante de Gran Hermano Chile compartió sus preferencias sobre el lugar de residencia, manifestando que le gustaría vivir en Providencia por su ubicación central y que le gustaría que el lugar tuviera balcón para ver las estrellas. Además, sorprendió al no descartar la idea de invitar a “todos” sus ex compañeros de reality a un eventual “Depa Shower”.

La pareja parece estar dispuesta a dar un paso importante en su relación una vez que concluya su participación en Gran Hermano Chile, aunque el futuro está lleno de incertidumbre y expectativas para Skarleth Labra y Jorge Aldoney.