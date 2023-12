Comienza nuevo juicio en contra de Nicolás Zepeda por desaparición de Narumi Kurosaki

Expectación hay en Francia y obviamente en Chile, tras el inicio de un nuevo juicio en contra de Nicolás Zepeda, por la desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki.

En el juicio anterior, el cual la defensa del chileno pidió anular, Zepeda fue condenado a cumplir 28 años de cárcel, ya que fue acogida la figura de la premeditación.

Durante este juicio, la defensa del chileno presentará tres nuevos testigos, estando entre ellos una persona que afirma que vio a Narumi Kurosaki después de su desaparición el 5 de diciembre de 2016.

Testigo dijo que vio a Narumi

Said Neremi dijo “vi inmediatamente a un militar que había visto antes. Acompañaba a una joven asiática que lloraba. Me senté en la mesa de al lado y escuché lo que decían. Ella decía ‘no me puedo quedar aquí, tengo miedo, él va a volver, me tengo que ir’; puse atención y escuché que el militar dijo: ‘no te preocupes, conmigo estarás segura, soy un militar’”, asegura.

Hay que recordar que el cuerpo de la joven aún no es encontrado.

Dos días después de este episodio, Neremi vio un artículo en la prensa sobre la desaparición de Narumi y declara haber llamado reiteradamente a la policía para contar su versión.

El 4 de diciembre del año 2016, Kurosaki se reunió con su expololo, Zepeda, para salir a comer y luego volver a la residencia estudiantil donde ella vivía. Horas más tarde, durante la madrugada del 5 de diciembre, testigos declaran haber escuchado gritos desde la habitación.