“Mi historia fue contada con orgullo y valentía”: las primeras palabras de Cony al ganar final de Gran Hermano

Y llegó el fran final de la primera temporada de Gran Hermano, donde Constanza Capelli se transformó en la flamante ganadora, superando en votación del público a su amiga, La Pincoya, y a Eskarcita.

En medio de la euforia y alegría de su familia y amigos, Diana Bolocco le pidió que le diera algunas palabras a su público. “Muchas gracias a toda la gente, mi mensaje y mi historia fue contada con orgullo y valentía, no quiero romantizar lo que pasé, hay muchos caminos más saludables para hacerse fuertes”, comenzó a decir una emocionada Cony.

“Si están pasando por un mal momento tomen la decisión, hoy día es el día para tomar la decisión y tener un mejor futuro, así que sean felices, muchas gracias por todo el cariño”, sentenció la bailarina.

Una ganadora que no se olvidó de su amiga

“En algún momento lo dije. Yo soy de las que cumple su palabra, pero no porque lo prometí, sino que porque lo sigo sintiendo. Parte del premio va ir hacia Pincoya. Ella ha sido un pilar fundamental para mí camino en el reality. Empezamos juntas, nos soltamos en algún momento, pero si se dieron cuenta, en el programa nunca dejamos de soltarnos las manitos. Yo no hubiese llegado hasta acá si no hubiese sido por ella”.