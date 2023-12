Con un 43,99%: Constanza Capelli se coronó como la flamante ganadora de Gran Hermano Chile

Cuando el reloj marcaba cerca de la 1:30 de la madrugada, la animadora Diana Bolocco anunció a Constanza Capelli como la flamante ganadora de la primera edición de Gran Hermano Chile.

Con un 43,99 por ciento de los votos, la bailarina se impuso a sus compañeras Jennifer Galvarini y Scarlette Gálvez, quedándose con el suculento premio, el cual finalmente cerró en 35 millones de pesos.

El segundo lugar quedó para Eskarcita, quien obtuvo un 30,61 por ciento, mientras que Pincoya, quien apuntaba como una de las favoritas, quedó en el tercer puesto con un 25,40 por ciento.

Constanza compartirá premio con Pincoya

Durante la conferencia de prensa, Cony reveló qué hará con el millonario premio, ocasión donde indicó que cumplirá con su palabra y parte del dinero lo compartirá con Jennifer, quien fue una de sus grandes amigas y contenciones al interior del reality.

“En algún momento lo dije. Yo soy de las que cumple su palabra, pero no porque lo prometí, sino que porque lo sigo sintiendo. Parte del premio va ir hacia Pincoya. Ella ha sido un pilar fundamental para mí camino en el reality. Empezamos juntas, nos soltamos en algún momento, pero si se dieron cuenta, en el programa nunca dejamos de soltarnos las manitos. Yo no hubiese llegado hasta acá si no hubiese sido por ella”.

“Se lo mega-merece, éramos como madre e hija. Te quiero mucho. Te amo, mucho”, cerró emocionada.