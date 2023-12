Tierra Brava al fin mostrará ingreso de Fran Undurraga: hay consecuencias inmediatas con su llegada

La noche de este lunes en Tierra Brava, se verá el ingreso de Fran Undurraga. Después de la pérdida de Max Cabezón el equipo verde estaba necesitado de una nueva cara que pudiera suplir ese rol en competencias y bueno, la encargada será la modelo.

La viñamarina de 36 años entrará a la casa a causar estragos en las hormonas masculinas. De hecho, en el avance ya se percibe algunas consecuencias de su llegada, como la inmensa alegría del capitán Fabio Agostini, o la decepción de Mateucci y la Chama después de ver el saludo de Fran con Pamela Díaz.

La pelea con Angélica Sepúlveda

Hay que recordar que fue Undurraga la que provocó la renuncia de Angélica Sepúlveda. Fue la propia “Fierecilla de Yungay” que contó en su momento a Zona de Estrellas lo ocurrido.

Según contó, el conflicto con Undurraga surgió por las labores de limpieza que debían realizar con los animales de la granja en Perú, las cuales Fran se habría negado a cumplir con las tareas asignadas por el capataz.

“Le mostré lo sucio que estaba el burro, que era responsabilidad de ella limpiar y cambiar el agua, porque estaba sucia. Se sintió tan desenmascarada frente a las cámaras que en todo momento grababan que fue a la pesebrera del animal y me gritó: ‘la voy a limpiar para que te calles’”, reveló.

Tras ello, señaló que “le dije unas cuantas verdades, tomó una horqueta de fierro, la llenó de excremento animal y me lo tiró con fuerza y con intención de agredir a la cara. Gracias a Dios no se le soltó la horqueta o me rompe la cabeza”, recalcó.