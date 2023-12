Bambino reveló cómo y dónde será el viaje junto a ex jugadores de Gran Hermano: “No hay reglas, no hay cámaras”

Fernando Altamirano, también conocido como “Bambino”, sorprendió a sus seguidores al revelar sus planes tras la final de Gran Hermano Chile. El oriundo de Cabrero compartió en sus redes sociales que junto a cinco excompañeros de encierro emprenderá un viaje fuera de Chile para desconectarse de la intensidad del programa.

¿A dónde se van?

Según reveló en sus redes sociales, durante la próxima semana se van a disfrutar de las hermosas cosas de México, específicamente Cancún, un clásico destino turístico.

“La próxima semana me pierdo unos días, porque me voy a ir a Cancún, México, a desconectarme unos días de esta locura de Gran Hermano”, anunció Bambino, generando intriga sobre la identidad de sus compañeros de viaje.

Sin revelar quiénes serán sus acompañantes, el deportista señaló : “Me voy con algunos compañeros, es una bombita que tenemos guardada por ahí. No les puedo decir quiénes, pero imagínense”.

El productor de eventos deportivos, quien trabaja en la productora de Marcelo Salas, no escatimó en detalles sobre este periplo hacia el país azteca y destacó la naturaleza del viaje como una oportunidad de retiro tras las ajetreadas semanas de cara a la final de Gran Hermano: “Es un viaje de desconexión y a modo de celebrar esta linda experiencia. Vamos seis al viaje... obvio que vamos a hacer en vivo. No hay reglas, no hay cámaras”, concluyó entre risas.