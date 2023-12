Cony Capelli revela que sí volvería a entrar a un reality y que aún no enciende su celular

La ganadora de Gran Hermano, Constanza Capelli, se ha transformado en la mujer del momento. No ha podido dormir casi nada tras salir de la casa estudio y ahora es el momento de reflexionar sobre la experiencia y pensar en el futuro.

En una dinámica de ping-pong en “Contigo en la Mañana”, fue consultada al hueso, sobre si ingresaría o no a otro reality show y su respuesta fue sincera: “Sí, pero no altiro, más adelante”.

¿Y prendió el celular? la bailarina afirmó que aún no lo enciende. “Quiero hacerlo pausadamente, primero por recomendación del equipo de psicólogos del programa, para tener la reinserción más paulatina y preferí no hacerlo, una vez que descanse bien, porque no hemos dormido nada”.

Consultada sobre qué hará con el premio, insistió en que parte será para “La Pincoya”, para su familia, amigos y parte para comprarse un departamento en donde pueda vivir con Bigote.