Cony reveló que hará con los $35 millones tras negativa de Pincoya: “Sí o sí esa parte va destinada a…”

El pasado lunes, Constanza Capelli se convirtió en la flamante ganadora de la primera edición de Gran Hermano Chile. Con un total de 43.99% de los votos del público, la bailarina se impuso ante Jennifer Galvarini y Scarlette, las otras finalistas. Este reconocimiento le otorgó el premio final que cerró en $35 millones de pesos.

En conversación con LUN, la bailarina reveló qué hará con el premio. Según señaló su prioridad se centra en su nueva vida junto a Bigote, el perrito que adoptó en el reality.

“Lo más importante es asegurarme un lugar para vivir con Bigote, mi hijo, porque por ahora estoy sin casa. Yo arrendaba pieza con otros roomies y hay gatos, entonces tuve que salir de ahí. Lamentablemente, es tan difícil adquirir una vivienda propia, pero ahora la gente me dio la oportunidad de comprar una para mi vida familiar con Bigotito”, sostuvo la modelo.

Cabe recordar, que una parte de este premio sería compartida con Pincoya, tal como sostuvo Capelli en una rueda de prensa realizada la final de Gran Hermano: “Parte del premio va a Jennifer. Ella ha sido un pilar fundamental para mi camino en el reality. Empezamos juntas y nos soltamos en algún momento… para mí ella es mi familia. No hubiese llegado acá sin ella, se lo mega merece. Éramos como madre e hija”, afirmó la bailarina en esa ocasión.

Sin embargo, para sorpresa de todos, la oriunda de Chiloé decidió no aceptar el ofrecimiento. Al respecto, Constanza señaló que “cuando dijo que no lo iba a aceptar, me sorprendió pero no tanto porque ella es así, le cuesta aceptar los regalos”.

[ LEE TAMBIÉN: Pincoya explicó sus motivos para rechazar premio de Constanza Capelli: “Para mí la amistad es una cosa y el dinero es otra” ]

¿Para quién irá la parte que rechazó Pincoya?

Pese a que la chilota no quiso aceptar parte de los $35 millones ofrecidos por la ganadora de Gran Hermano, ahora Cony reveló que aún así esta parte del premio será destinada a otras personas que lo necesiten.

“Para mí, un regalo es un reconocimiento a algo bueno que se hizo, celebrar un mérito, que significó algo importante, pero yo la respeto mucho. Aprendí harto en el reality a respetar la libertad del otro y si ella decidió no aceptarlo, bueno ya veremos en qué se ocupará, porque la tenía considerada como una retribución”, afirmó.

“Será destinado a algo que le sirva a la gente como un centro de rehabilitación. Así que sí o sí esa parte va destinada a alguien más”, reveló la joven.